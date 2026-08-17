Como plant Transfer von Chelsea-Stürmer Liam Delap

Cesc Fàbregas, Cheftrainer des italienischen Klubs Como, intensiviert seine Kontakte zum FC Chelsea auf dem Transfermarkt. Wie Goal.com berichtet, will der spanische Coach nach der Verpflichtung von Trevoh Chalobah nun auch Stürmer Liam Delap zu seinem Team holen. Der Angreifer konnte sich bei Chelsea bislang nicht durchsetzen. Goal.com berichtet .

Erst vergangene Woche holte Fàbregas seinen ehemaligen Spieler, Verteidiger Trevoh Chalobah, nach Italien. Im Rahmen des zunächst auf 30 Millionen Pfund taxierten Deals unterschrieb der 27-jährige Absolvent der Chelsea-Akademie einen Fünfjahresvertrag beim Serie-A-Klub.

Plan zur Verstärkung der Offensive

Nachdem die Abwehr verstärkt wurde, arbeitet die Führung von Como nun an einer Verstärkung der Offensive. Cesc Fàbregas möchte den jungen und vielversprechenden Stürmer Liam Delap zum Klub holen. Chelsea fordert für den 23-Jährigen 40 Millionen Pfund. Bei einem erfolgreichen Transfer könnte Chelsea einen Nettogewinn von 10 Millionen Pfund erzielen.

Dennoch gibt es erhebliche Hindernisse für den Transfer. Laut talkSPORT bevorzugt Liam Delap trotz der Möglichkeit, in der Champions League zu spielen, eine Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League. Auch Nottingham Forest zeigt Interesse am Spieler und ist in das Rennen um den Transfer eingestiegen.

Die finanziellen und sportlichen Aspekte des Transfers

Die Chelsea-Führung steht unter Druck, bis Ende September überzählige Spieler abzugeben und den Kader zu verkleinern. Daher ist der Klub bereit, den Angreifer zu verkaufen. Liam Delaps Debütsaison verlief aufgrund von Verletzungen nicht besonders erfolgreich, und in der Premier League erzielte er lediglich ein Tor. Seine Leihe zu Ipswich Town, bei der er 12 Tore schoss, zeigte jedoch, dass er sein großes Potenzial bewahrt hat.

Die Zukunft des Spielers wird auch für seine internationale Karriere von entscheidender Bedeutung sein. Obwohl er bislang nicht für die englische Nationalmannschaft nominiert wurde, ist er über seinen Vater Rory Delap auch für die Nationalmannschaft der Republik Irland spielberechtigt. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich Comos Entschlossenheit und das finanzielle Angebot auf den Ausgang des Transfers auswirken.