Como plant Transfer von Chelsea-Stürmer Liam Delap

·11·Sport
Como plant Transfer von Chelsea-Stürmer Liam Delap

Cesc Fàbregas, Cheftrainer des italienischen Klubs Como, intensiviert seine Kontakte zum FC Chelsea auf dem Transfermarkt. Wie Goal.com berichtet, will der spanische Coach nach der Verpflichtung von Trevoh Chalobah nun auch Stürmer Liam Delap zu seinem Team holen. Der Angreifer konnte sich bei Chelsea bislang nicht durchsetzen. Goal.com berichtet .

Erst vergangene Woche holte Fàbregas seinen ehemaligen Spieler, Verteidiger Trevoh Chalobah, nach Italien. Im Rahmen des zunächst auf 30 Millionen Pfund taxierten Deals unterschrieb der 27-jährige Absolvent der Chelsea-Akademie einen Fünfjahresvertrag beim Serie-A-Klub.

Plan zur Verstärkung der Offensive

Nachdem die Abwehr verstärkt wurde, arbeitet die Führung von Como nun an einer Verstärkung der Offensive. Cesc Fàbregas möchte den jungen und vielversprechenden Stürmer Liam Delap zum Klub holen. Chelsea fordert für den 23-Jährigen 40 Millionen Pfund. Bei einem erfolgreichen Transfer könnte Chelsea einen Nettogewinn von 10 Millionen Pfund erzielen.

Dennoch gibt es erhebliche Hindernisse für den Transfer. Laut talkSPORT bevorzugt Liam Delap trotz der Möglichkeit, in der Champions League zu spielen, eine Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League. Auch Nottingham Forest zeigt Interesse am Spieler und ist in das Rennen um den Transfer eingestiegen.

Die finanziellen und sportlichen Aspekte des Transfers

Die Chelsea-Führung steht unter Druck, bis Ende September überzählige Spieler abzugeben und den Kader zu verkleinern. Daher ist der Klub bereit, den Angreifer zu verkaufen. Liam Delaps Debütsaison verlief aufgrund von Verletzungen nicht besonders erfolgreich, und in der Premier League erzielte er lediglich ein Tor. Seine Leihe zu Ipswich Town, bei der er 12 Tore schoss, zeigte jedoch, dass er sein großes Potenzial bewahrt hat.

Die Zukunft des Spielers wird auch für seine internationale Karriere von entscheidender Bedeutung sein. Obwohl er bislang nicht für die englische Nationalmannschaft nominiert wurde, ist er über seinen Vater Rory Delap auch für die Nationalmannschaft der Republik Irland spielberechtigt. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich Comos Entschlossenheit und das finanzielle Angebot auf den Ausgang des Transfers auswirken.

ComoChelseaCesc FàbregasLiam DelapSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Martin Ødegaard warnt die Rivalen des FC ArsenalMartin Ødegaard warnt die Rivalen des FC ArsenalHeute, 12:19Glänzender Start: Shomurodov trifft – ein erbittertes Rennen um die Torjägerkanone beginnt!Glänzender Start: Shomurodov trifft – ein erbittertes Rennen um die Torjägerkanone beginnt!Heute, 12:06Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...Heute, 12:02Jose Mourinho lobt die Spieler von Real MadridJose Mourinho lobt die Spieler von Real MadridHeute, 11:58Alan Pardew: Arsenal ihren Premier-League-Rivalen klar überlegenAlan Pardew: Arsenal ihren Premier-League-Rivalen klar überlegenHeute, 11:39Entscheidende Phase: Auf welchem Platz liegt Javokhir Sindorov in der Turniertabelle?Entscheidende Phase: Auf welchem Platz liegt Javokhir Sindorov in der Turniertabelle?Heute, 11:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt