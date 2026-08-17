Entscheidende Phase: Auf welchem Platz liegt Javokhir Sindorov in der Turniertabelle?

Die prestigeträchtige Grand Chess Tour geht in ihre entscheidende Phase: Der Sinquefield Cup 2026 läuft in St. Louis, USA, mit der Weltelite des Schachs auf Hochtouren.

Bei diesem renommierten Superturnier kämpfen zehn der stärksten Großmeister der Welt um den Hauptpreis. Das Turnier wird im klassischen Schach über neun Runden im Rundenturnierformat ausgetragen. Der junge usbekische Großmeister Javokhir Sindorov bestand in der 6. Runde eine weitere schwierige Prüfung.

6. Runde: Remis gegen Caruana und Giris einziger Sieg

In der sechsten Runde gab es intensive und kompromisslose Kämpfe:

Duell Sindorov–Caruana: Javokhir Sindorov spielte mit den weißen Steinen gegen den amerikanischen Schachstar und einen der Turnierführenden, Fabiano Caruana und erreichte trotz anhaltender Initiative ein Remis;

Der einzige Sieg der Runde: In der einzigen entschiedenen Partie der 6. Runde besiegte der Niederländer Anish Giri seinen Landsmann Jorden van Foreest Alle anderen Partien endeten remis.

Nach sechs Runden stehen für Sindorov fünf Remis und eine Niederlage zu Buche; auf einen Sieg wartet er weiterhin.

Stand vor der 7. Runde

Vor Beginn der entscheidenden Turnierphase ergibt sich folgende Tabelle:

1. Platz: Wesley So (USA) — 4 Punkte (alleiniger Spitzenreiter);

Plätze 2–5: Fabiano Caruana (USA), Vincent Keymer (Deutschland), Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) und Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich) — je 3,5 Punkte ;

Plätze 6–7: Levon Aronian (USA), Sam Sevian (USA) — je 3 Punkte ;

Plätze 8–9: Javokhir Sindorov (Usbekistan) — 2,5 Punkte (nach Zweitwertung auf Platz 8), Anish Giri (Niederlande) — 2,5 Punkte ;

10. Platz: Jorden van Foreest (Niederlande) — 1 Punkt.

Heute: Sindorov spielt mit den schwarzen Steinen gegen Vincent Keymer

Heute, am 17. August, finden die Partien der 7. Runde statt:

Topduell des Tages: Javokhir Sindorov tritt mit den schwarzen Steinen gegen den starken deutschen Großmeister Vincent Keymer an, der zu den Turnierführenden gehört;

Beginn: Die Partien beginnen nach Taschkenter Zeit um 22:00Uhr.

Diese Partie ist für Sindorov von großer Bedeutung, wenn er in der Tabelle nach oben klettern und seinen ersten Sieg feiern will.

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