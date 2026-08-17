Laut dem renommierten englischen Fußball-Experten Alan Pardew spielt Arsenal aus London vor der neuen Saison auf einem anderen Niveau und wirkt allen nationalen Rivalen klar überlegen. Wie talkSPORT berichtet, gewann die Mannschaft von Mikel Arteta den Vorbereitungssupercup mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Manchester City im Principality Stadium in Cardiff. Goal.com berichtet .

Die Gastgeber begannen bereits in den ersten Sekunden, Einfluss auf den Spielverlauf zu nehmen. Riccardo Calafiori erzielte nach nur 23 Sekunden das 1:0 und gab der Partie damit die Richtung vor. Anschließend trafen Kai Havertz und Martin Ødegaard. Debütant Christos Tzolis bereitete beide Tore vor und zeigte bereits in seinem ersten Spiel, dass er der Mannschaft wertvolle Impulse geben kann.

Der deutliche Sieg bescherte dem Klub den 18. Supercup-Titel seiner Geschichte. Auch Bruno Guimarães feierte in dieser Partie ein überzeugendes Debüt und rechtfertigte seine Ablösesumme von 75 Millionen Pfund vollständig. Seine Leistung im zentralen Mittelfeld fand bei den Experten Anerkennung.

Alan Pardew und die Einschätzung der Experten

Alan Pardew bewertete die Verpflichtung von Bruno Guimarães sehr positiv und betonte besonders, dass der Spieler die Premier League gut kennt, über große kreative Fähigkeiten verfügt und der Mannschaft im entscheidenden Moment helfen kann. Seiner Ansicht nach erhöht ein Spieler dieser Klasse die Möglichkeiten des Londoner Klubs zusätzlich.

Der ehemalige Trainer hob außerdem hervor, dass Arsenals größter Vorteil in der Stabilität und taktischen Kontinuität der Mannschaft liege. Während andere Spitzenklubs derzeit Trainerwechsel und die Anpassung an neue Systeme durchlaufen, ist dieser Prozess bei Artetas Team schon deutlich früher abgeschlossen worden. Das verschafft Arsenal in dieser Saison einen großen Vorteil.

Zukünftige Pläne und ein psychologischer Vorteil

Auch wenn die Verteidigung des Meistertitels immer schwierig ist, erklärte Alan Pardew, dass Arsenals Spieler mental stark und hochmotiviert seien. Bis zum Ende des Transferfensters könnte der Klub noch einen weiteren Star verpflichten, obwohl ein früherer Transfer von Vinícius Júnior scheiterte, nachdem er seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert hatte.

Laut der Quelle treten die Spieler, die bereits den Geschmack des Titelgewinns erlebt haben, mit besonderem Selbstvertrauen auf. Manchester City konnte während der Partie dagegen nicht seine gewohnte Aufmerksamkeit und Konzentration zeigen. Arsenal präsentierte sich deutlich aktiver und mental besser vorbereitet und zeigte damit klar, mit welchen Ambitionen die Mannschaft in die neue Saison startet.