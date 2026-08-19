Juventus-Trainer Luciano Spalletti Muss Nur Siege Liefern

Die Führung des italienischen Klubs Juventus hat Cheftrainer Luciano Spalletti einzig den Gewinn der Meisterschaft als Ziel vorgegeben. Wie Goal.com berichtet, machte Klubbesitzer John Elkann angesichts der Ergebnisse der vergangenen Saison unmissverständlich klar, dass die Schonfrist für den Trainer vorbei ist und es keinen Raum für Fehler gibt. Obwohl die Mannschaft die vergangene Saison in der Serie A auf dem sechsten Platz beendet hatte, wurde die Arbeit des Trainers positiv bewertet. Goal.com berichtet dies.

Für den Klub aus Turin ist der vierte Platz dennoch nur das finanzielle Minimum und entspricht keineswegs den hohen Ambitionen der Juventus-Fans und der Vereinsführung. Da die Mannschaft seit 2020 keinen Serie-A-Titel mehr gewonnen hat, wird in der neuen Saison ausschließlich der Kampf um Platz eins gefordert. Die Vereinsführung betonte zwar, dass neu hinzugekommene Funktionäre Zeit erhalten würden, doch Cheftrainer Luciano Spalletti muss sofort Ergebnisse liefern.

Transfers und Kaderveränderungen

Im Sommer-Transferfenster bemühte sich die Vereinsführung, alle Forderungen von Luciano Spalletti zu erfüllen. Zwar gelang es nicht, Dusan Vlahovic oder die erfahrenen Torhüter Alisson und Emiliano Martinez zu verpflichten, doch die übrigen vom Trainer gewünschten Spieler wurden dem Kader hinzugefügt. Vicario, Zeki Celik, Jon Lucumí, Alajbegovic und Ekhator wurden verpflichtet, während Jeremie Boga beim Klub gehalten wurde.

Gleichzeitig wird der Kader weiter umgebaut. Openda und Adzic, die den Klub verlassen haben, erzielten bereits in ihren ersten Pflichtspielen für ihre neuen Mannschaften Lyon beziehungsweise Sassuolo ein Tor. Auch Rouhi hat den Verein verlassen, während weiter über den Verkauf von Di Gregorio, einem Verteidiger und mehreren Mittelfeldspielern verhandelt wird. Darüber hinaus unterstützt die Vereinsführung die Entscheidung des Cheftrainers, Douglas Luiz eine weitere Chance zu geben.

Antonio Contes Schatten

Das Spiel am Sonntag in Frosinone wird für das neue Juventus unter Luciano Spalletti eine ernsthafte Prüfung. Ab dieser Partie muss die Mannschaft 100 Prozent Einsatz zeigen, andernfalls könnten Spekulationen über die Entlassung des Trainers beginnen. Sollte die Saison erfolglos starten, dürfte der Schatten von Antonio Conte sofort über dem Klub aus Turin auftauchen.