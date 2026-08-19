Guglielmo Vicario freut sich über seinen Wechsel zu Juventus

Laut Goal.com gab Torhüter Guglielmo Vicario, der von Tottenham ausgeliehen wurde, sein erstes Interview als Juventus-Spieler und betonte, dass der Transfer einen Kindheitstraum erfüllt habe. Der 1996 geborene Torhüter wechselte mit Kaufoption zum Turiner Klub und teilte seine ersten Eindrücke über die offiziellen Kanäle des Vereins. Der Wechsel stellt einen der wichtigsten Wendepunkte in der Karriere des Spielers dar und verkörpert den Höhepunkt seiner Ambitionen. Goal.com berichtet .

In seiner ersten Stellungnahme machte Vicario keinen Hehl daraus, wie überwältigend dieses Gefühl sei, da er seit seiner Kindheit von genau diesem Moment geträumt und auf ihn gehofft habe. Der Torhüter wusste, dass ein solches Ergebnis nicht immer erreichbar ist, und erklärte, dass es für seine Familie und ihn selbst eine große Ehre sei, hier zu sein. Er betonte ausdrücklich, dass die Vertretung von Juventus im Hinblick auf die eigenen Ambitionen das höchste Ziel sei, das man im Leben anstreben könne.

Bisherige Erfahrung und künftige Aufgaben

Vicario, der in Italien für Mannschaften wie Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari und Empoli spielte, konnte sich neben der Serie A auch in anderen Ligen beweisen. Seiner Ansicht nach bereichert die Erfahrung in einer anderen Liga einen Menschen nicht nur als Sportler, sondern auch als Persönlichkeit. Der Torhüter erklärte, er sei mit ausreichender Erfahrung und im richtigen Alter zum Turiner Klub gekommen und bereit, seine Fähigkeiten auf dem Platz sowie seine menschlichen Qualitäten in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Als er über sein Kindheitsidol und seine Inspirationsquelle sprach, erwähnte der Torhüter respektvoll eine Torwartlegende. Als Juventus-Fan aufgewachsen, sah Vicario zweifellos Gigi Buffons Erfolge, Paraden und herausragende Momente als größtes Vorbild an. Heute sind es seine Hauptaufgaben, in dessen Fußstapfen zu treten und der Geschichte des Klubs gerecht zu werden.

Vicario fügte hinzu, dass sein Hauptziel bei seinem Beitritt zur Mannschaft darin bestehe, zu helfen, zusammenzuarbeiten und Juventus zu einem noch erfolgreicheren und zuverlässigeren Team zu machen. Der Torhüter nahm die enorme Verantwortung, die die Geschichte des Klubs mit sich bringt, gerne an und zeigte große Vorfreude darauf, auf dem Platz seine wahre Persönlichkeit zu zeigen und zu beweisen, was für ein Torhüter er ist.