Juve-Talent Adin Lichina könnte zu Avellino wechseln

Nach den neuesten Nachrichten aus dem italienischen Fußball und dem Transfermarkt hat der Serie-C-Klub Avellino damit begonnen, sich intensiv um Adin Lichina, den talentierten Mittelfeldspieler von Juventus Next Gen, zu bemühen. Der 2007 geborene Nachwuchsspieler steht seit mehreren Wochen auf dem Radar des Klubs aus Irpinien, und nun bereiten sich die Parteien darauf vor, die Verhandlungen zu intensivieren. Goal.com berichtet .

Laut Informationen von TuttoJuve.com hat Avellinos Sportdirektor Mario Ayello kürzlich Kontakt zur Turiner Vereinsführung aufgenommen, um die Transferbedingungen und die Möglichkeit einer Leihe des Spielers zu besprechen. Während des letztjährigen Trainingslagers in der Saisonvorbereitung trainierte der junge Mittelfeldspieler auch mit der ersten Mannschaft von Juventus und zog die Aufmerksamkeit des Trainerstabs auf sich.

Eine neue Wende in Lichinas Karriere

Lichina ist inzwischen zur Jugendmannschaft von Juventus zurückgekehrt und kam sogar im Serie-C-Pokal zum Einsatz. Um dem Spieler mehr Spielpraxis zu verschaffen, wird jedoch ernsthaft über eine Leihe zu einem anderen Klub nachgedacht. Avellino ist dabei derzeit der aktivste Interessent.

Quellen aus dem Umfeld des Spielers zufolge stehen auch Adin Lichinas Vertreter der Option Avellino positiv gegenüber. Für den Mittelfeldspieler, der während des Trainingslagers wertvolle Erfahrung sammelte, könnte regelmäßige Spielzeit in der Startelf eines neuen Klubs ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung sein.

Die entscheidende Phase der Verhandlungen

Sportdirektor Mario Ayello soll in den kommenden Stunden ein weiteres Treffen mit den Beratern des Spielers abhalten. Die Parteien wollen sich über die finanziellen und rechtlichen Vertragsbedingungen einigen und den Deal in die finale Phase bringen.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, wird das junge Talent seine Karriere bei Avellino fortsetzen. Dies dürfte ein weiterer Schritt im Rahmen der Nachwuchspolitik von Juventus sein, die den eigenen Akademiespielern wertvolle Erfahrungen ermöglichen soll.