Juventus bereitet große Veränderungen im Torwartbereich vor

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Juventus bereitet große Veränderungen im Torwartbereich vor

Juventus, der große Klub aus Turin, hat mit weitreichenden Veränderungen im Torwartbereich begonnen. Laut Goal.com erwägt der Verein angesichts der erwarteten großen Umwälzungen im Kader ernsthaft, den ehemaligen Akademiespieler Emil Audero zurückzuholen. Der Bericht stammt von Goal.com .

Die Neuordnung begann nach der Verpflichtung des italienischen Nationaltorhüters Guglielmo Vicario von Tottenham. Die Bianconeri holten den neuen Torwart für 8 Millionen Euro sowie 2 Millionen Euro an möglichen Boni. Diese Vereinbarung hat die bisherige Hierarchie im Team vollständig verändert.

Zukunft der Torhüter und Interesse auf dem Transfermarkt

Laut Sky Sport Italia wird Guglielmo Vicario in der kommenden Saison voraussichtlich als Stammtorwart auflaufen. Dadurch ist die Zukunft von Michele Di Gregorio und Mattia Perin ungewiss. Beide Torhüter stehen nun für einen Transfer zur Verfügung und haben das ernsthafte Interesse mehrerer Klubs geweckt.

Michele Di Gregorio, der zuvor als erste Wahl galt, war wegen seiner inkonstanten Leistungen in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten. Nun interessieren sich der französische Klub Marseille und sein ehemaliger Verein Monza für ihn. Auch der erfahrene Torwart Mattia Perin, der Juventus seit acht Jahren angehört, könnte den Klub verlassen. Der Serie-B-Vertreter Palermo bemüht sich ernsthaft um ihn.

Emil Audero könnte nach Turin zurückkehren

Sollten beide Torhüter den Klub vor dem Ende des Sommer-Transferfensters verlassen, muss Juventus einen zuverlässigen zweiten Torwart finden. Deshalb prüft die Vereinsführung die Möglichkeit, den ehemaligen Akademiespieler Emil Audero zurückzuholen.

Der 29-jährige Torwart, der derzeit bei Como unter Vertrag steht und die vergangene Saison bei Cremonese verbrachte, kennt Turin bestens. Emil Audero durchlief die Juventus-Akademie, begann dort seine Profikarriere und gilt als erfahrener Spieler mit mehr als 200 Einsätzen in Italiens höchster Spielklasse.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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