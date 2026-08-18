Ronaldo stellt mit Kommentar zu Messis Post Instagram-Rekord auf

Cristiano Ronaldo ist erneut in die Geschichte von Instagram eingegangen. Der portugiesische Fußballer kommentierte einen bewegenden Beitrag, den Lionel Messi nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi auf seiner Social-Media-Seite geteilt hatte.

In seinem Kommentar sprach Ronaldo Messi und dessen Angehörigen sein Beileid aus und wünschte ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft. Die Unterstützung von einem der beiden großen Rivalen des Fußballs erregte ebenfalls die Aufmerksamkeit der Fans.

Der kurze Kommentar des Fußballers sammelte innerhalb kurzer Zeit Millionen von Likes. Mit Stand vom 16. August wurde er mehr als 6,7 Millionen Mal gelikt und gilt damit als der meistgelikte Kommentar in der Geschichte von Instagram.

Interessanterweise hatte Ronaldo diesen Rekord bereits zuvor aufgestellt. Sein neuer Kommentar zu Messis Beitrag erhielt jedoch fast 600.000 Likes mehr als sein vorheriges Ergebnis und stellte den Rekord erneut auf.

Messis Vater Jorge Messi starb im August 2026 im Alter von 68 Jahren. Nach dem Tod seines Vaters veröffentlichte Lionel Messi auf Instagram einen bewegenden Erinnerungsbeitrag und würdigte dessen unvergleichliche Bedeutung für sein Leben und seine Fußballkarriere.

Damit trafen Ronaldo und Messi, die für ihre langjährige Rivalität auf dem Platz bekannt sind, erneut auf derselben Seite zusammen – diesmal nicht durch Fußball, sondern durch menschliche Unterstützung und Beileid.