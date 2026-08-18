Manchester City erleidet zum Saisonstart einen schweren Rückschlag

Kurz vor dem Beginn der neuen Premier-League-Saison 2026/27 muss Manchester City auf einen seiner Führungsspieler verzichten. Wie Goal.com berichtet, hat sich Angreifer Jérémy Doku verletzt und wird das Spiel gegen Bournemouth am 1. Spieltag der Liga definitiv verpassen. Dieser Rückschlag hat die Saisonvorbereitung der Mannschaft erheblich beeinträchtigt. Wie Goal.com berichtet .

Der Belgier verletzte sich am Sonntag im Community Shield gegen Arsenal im Wembley-Stadion. Während des Spiels verspürte Doku Beschwerden und wurde zur Halbzeit ausgewechselt, woraufhin Jack Grealish für ihn eingewechselt wurde. Die Niederlage in diesem Spiel bedeutete für den Klub einen doppelten Rückschlag.

Verletzungsdetails und Enzo Marescas Kopfschmerzen

Wann der Spieler auf den Rasen zurückkehren kann, ist noch unklar. Ersten Berichten zufolge hat sich Jérémy Doku jedoch eine Wadenverletzung zugezogen. Es wird erwartet, dass ihn dieses Problem mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird. Für den neuen Cheftrainer Enzo Maresca ist dies vor seinem ersten Pflichtspieltest zu einem großen Problem geworden.

Der italienische Trainer hatte sich mit diesem Kader auf sein Debüt in der Premier League vorbereitet. Der Ausfall eines Stammspielers vor dem ersten Pflichtspiel im Etihad Stadium zwingt den Trainerstab dazu, seine taktischen Pläne zu ändern.

Die Folgen der Weltmeisterschaft

Quellen aus dem Klub zufolge könnte die Verletzung kein Zufall sein. Die Sorge wächst, dass die Situation eine Folge von Dokus Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft mit Belgien und der damaligen körperlichen Belastung sein könnte.

Obwohl das medizinische Team des Klubs alle Maßnahmen für eine schnelle Genesung des Spielers ergreift, befürchten Experten, dass solche körperlichen Probleme länger anhalten könnten. Wann Doku der Mannschaft in der intensivsten Phase der Saison wieder helfen kann, wird nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung in den kommenden Tagen bekannt sein.