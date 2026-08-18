Warum ist Troy Parrott noch immer nicht in die englische Premier League gewechselt?

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Warum ist Troy Parrott noch immer nicht in die englische Premier League gewechselt?

Troy Parrott sorgt mit konstanten Leistungen und seiner Torjägerqualität in den Niederlanden und für die Republik Irland für Aufmerksamkeit. Deshalb fragen sich viele, warum er nicht für 25–30 Millionen Pfund zu einem Premier-League-Klub gewechselt ist. Das Eigengewächs der Tottenham-Akademie schien dank seines aktuellen Leistungsniveaus und seiner Erfolge in Europa bereit für den nächsten Schritt in eine stärkere Liga. Goal.com berichtet .

In einem exklusiven Interview mit Goal.com zeigte sich der ehemalige irische Nationalspieler Ray Houghton überrascht, dass der Stürmer noch immer nicht zu einem Spitzenteam gewechselt ist. Seiner Meinung nach war Parrott nach seinen überzeugenden Leistungen in der niederländischen Liga und für die Nationalmannschaft bereit, sich auch in England zu beweisen.

Die Entwicklung eines durch schwierige Herausforderungen gereiften Fußballers

Der aus Dublin stammende Troy Parrott gab 2019 sein Debüt in Tottenhams erster Mannschaft. Danach wurde er auf der Suche nach regelmäßiger Spielpraxis an Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston North End und Excelsior verliehen. Für den Stürmer, der mehrere Spielzeiten bei Klubs aus den unteren Ligen verbrachte, war diese Zeit nicht einfach.

In der Saison 2023/24 erzielte der Fußballer in den Niederlanden 17 Tore und unterschrieb im Sommer 2024 einen festen Vertrag bei AZ Alkmaar. Der zunächst auf nur 6,7 Millionen Pfund taxierte Spieler erzielte inzwischen 51 Tore in 97 Partien für AZ und avancierte zum besten Torschützen der Mannschaft.

Erfolge in der Nationalmannschaft und Chancen für die Zukunft

Ein Wendepunkt in Parrotts Karriere war seine Führungsrolle in der irischen Nationalmannschaft. Der Stürmer erzielte in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Ungarn einen Hattrick und traf zudem zweimal gegen Portugal, das von Cristiano Ronaldo angeführt wird. Diese starken Leistungen heizten die Transfergerüchte um ihn weiter an.

Laut Goal.com zeigen neben englischen Klubs auch mehrere Vereine aus Spanien und Italien Interesse an dem Fußballer. Dass bislang jedoch keine Einigung erzielt wurde, überrascht die Experten. Ray Houghton betonte, dass die Schwierigkeiten und Leihstationen in Parrotts jungen Jahren ihn gestärkt und zu einem wahrhaft gereiften Profifußballer gemacht hätten.

Troy ParrottPremier LeagueAZ AlkmaarIrlandTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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