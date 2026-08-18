Veränderungen in der Chelsea-Führung erwartet
Bei Londoner Klub Chelsea könnte es erneut zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Führung kommen. Wie Goal.com berichtet, erwägen Todd Boehly und Mark Walter, die Anführer der amerikanischen Investorengruppe beim Klub, ihre Anteile an Clearlake Capital, den Hauptaktionär, zu verkaufen. Dies könnte einen grundlegenden Wandel in der Führungsstruktur des Premier-League-Giganten auslösen. Goal.com berichtet .
Chelsea-Vorsitzender Todd Boehly besitzt derzeit rund 13 Prozent der Klubanteile. Auch Vorstandsmitglied Mark Walter hält lediglich
Spannungen in der Führung und erste SchritteNach Informationen der L'Équipe haben sich die Beziehungen zwischen Todd Boehly und der Führung von Clearlake Capital in den vergangenen Jahren verschärft. Als Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheiten gilt, dass die Mannschaft trotz Ausgaben in Milliardenhöhe auf dem Transfermarkt nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt hat. Nach dem Kauf des Klubs im Jahr 2022 wurde Boehly zudem dafür kritisiert, vorübergehend die Aufgabe des Sportdirektors übernommen zu haben, obwohl ihm ausreichende Erfahrung im Fußball fehlte.
Zur Erinnerung: Das von Boehly und Walter angeführte Konsortium kaufte Chelsea 2022 für rund 3 Milliarden Euro von Roman Abramowitsch. Damals wurde die Transaktion im Rahmen eines erzwungenen Verkaufs infolge der geopolitischen Lage in Russland abgeschlossen. Die darauffolgenden vier Jahre verliefen für den Klub jedoch sowohl finanziell als auch sportlich turbulent.
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