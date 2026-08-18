Veränderungen in der Chelsea-Führung erwartet

Bei Londoner Klub Chelsea könnte es erneut zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Führung kommen. Wie Goal.com berichtet, erwägen Todd Boehly und Mark Walter, die Anführer der amerikanischen Investorengruppe beim Klub, ihre Anteile an Clearlake Capital, den Hauptaktionär, zu verkaufen. Dies könnte einen grundlegenden Wandel in der Führungsstruktur des Premier-League-Giganten auslösen. Goal.com berichtet .

Chelsea-Vorsitzender Todd Boehly besitzt derzeit rund 13 Prozent der Klubanteile. Auch Vorstandsmitglied Mark Walter hält lediglich einen Anteil von 3 Prozent. Clearlake Capital verfügt gleichzeitig über die Mehrheitsbeteiligung am Londoner Klub und hält 62 Prozent der Anteile. Der übrige Anteil befindet sich im Besitz weiterer Investoren, darunter des Schweizer Finanziers Hansjörg Wyss.

Spannungen in der Führung und erste Schritte

Nach Informationen der L'Équipe haben sich die Beziehungen zwischen Todd Boehly und der Führung von Clearlake Capital in den vergangenen Jahren verschärft. Als Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheiten gilt, dass die Mannschaft trotz Ausgaben in Milliardenhöhe auf dem Transfermarkt nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt hat. Nach dem Kauf des Klubs im Jahr 2022 wurde Boehly zudem dafür kritisiert, vorübergehend die Aufgabe des Sportdirektors übernommen zu haben, obwohl ihm ausreichende Erfahrung im Fußball fehlte.

Zur Erinnerung: Das von Boehly und Walter angeführte Konsortium kaufte Chelsea 2022 für rund 3 Milliarden Euro von Roman Abramowitsch. Damals wurde die Transaktion im Rahmen eines erzwungenen Verkaufs infolge der geopolitischen Lage in Russland abgeschlossen. Die darauffolgenden vier Jahre verliefen für den Klub jedoch sowohl finanziell als auch sportlich turbulent.

Klubwert und mögliche Veränderungen in der Zukunft

Laut der englischen Presse bewerten Todd Boehly und Mark Walter den Klub derzeit mit rund 5,8 Milliarden Euro. Sollte eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Anteile an Clearlake Capital zustande kommen, würde dies die Führungsstruktur bei Chelsea vollständig verändern. Infolgedessen könnten sich die amerikanischen Unternehmer nach einer von Rekordinvestitionen und Konflikten geprägten Zeit aus der Klubführung zurückziehen.