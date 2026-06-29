Spaniens Barcelona hat begonnen, an einem unerwarteten und spektakulären Transfer zu arbeiten, um die Offensive zu verstärken. Die Katalanen haben Kontakt zu den Vertretern des Bayern München und englischen Nationalspieler Harry Kane aufgenommen, um die Transfermöglichkeiten des Spielers zu prüfen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem sich der Haupttorschütze des Vereins, Robert Lewandowski, entschieden hat, das Team zu verlassen. Dies berichtete die Seite

Goal.com. Laut dem Daily Mail hat sich Robert Lewandowski darauf geeinigt, seine Karriere in der US-amerikanischen MLS, insbesondere beim Chicago Fire, fortzusetzen. Daher Barcelona strebt die Vereinsführung an, die Position des Mittelstürmers mit einem der besten Torschützen der Welt zu besetzen. Der 32-jährige Harry Kane gilt als Hauptkandidat für diesen Platz.

Transfer-Schwierigkeiten und finanzielle Lage

Derzeit konzentriert sich Harry Kane auf die Weltmeisterschaft 2026. Laut Goal.com haben die Agenten des Spielers die Transfermöglichkeit in ersten Gesprächen mit den Katalanen abgelehnt. Der englische Stürmer ist mit seinem Leben in München zufrieden und beabsichtigt derzeit nicht, den Verein zu wechseln. Dochwill nach dieser Absage nicht aufgeben und plant, die Verhandlungen nach Abschluss des Turniers wieder aufzunehmen.

Obwohl die finanziellen Schwierigkeiten des Vereins bekannt sind, sucht die Führung nach kreativen Wegen, um einen Transfer dieser Größenordnung zu realisieren. Dass der Vertrag zwischen Harry Kane und Bayern München noch ein Jahr läuft, gibt dem spanischen Giganten etwas Hoffnung. Dennoch ist es klar, dass der deutsche Club seinen besten Spieler nicht so einfach ziehen lassen wird.

Harry Kane und seine Rekorde

Harry Kane erzielt seit seinem Wechsel nach Deutschland beeindruckende Ergebnisse. In der letzten Saison kam er in 51 Spielen aller Wettbewerbe zum Einsatz und erzielte 61 Tore. Zudem wurde er zum erfolgreichsten Torschützen der englischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Aktuell stehen auf seinem Konto 11 WM-Tore.

Der Stürmer bereitet sich derzeit mit der von Thomas Tuchel geführten Nationalmannschaft auf die Play-off-Phase vor. Die englische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale auf die DR Kongo. Kane betonte in einem Interview, dass seine gesamte Aufmerksamkeit dem Turnier gelte und der Teamsieg wichtiger sei als Rekorde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, Barcelona steht bei einem Transfer von Harry Kane vor einer sehr komplexen Aufgabe. Sollten die Katalanen den englischen Torschützen überzeugen können, wäre dies einer der spektakulärsten Transfers der letzten Jahre. Bisher sind alle Verhandlungen bis zum Ende der Weltmeisterschaft ausgesetzt.