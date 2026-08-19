Jamal Musiala spricht über seine diagnostizierte neurologische Erkrankung

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Jamal Musiala spricht über seine diagnostizierte neurologische Erkrankung

Bayern-München-Mittelfeldspieler Jamal Musiala wandte sich nach beunruhigenden Vorfällen in Testspielen der Saisonvorbereitung an die Fans und enthüllte die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand. Der deutsche Nationalspieler bestätigte, dass bei ihm behandelbare Absencen diagnostiziert wurden, nachdem er innerhalb von vier Tagen zweimal auf dem Spielfeld ohnmächtig geworden war. Der Vorfall hatte in der Fußballwelt große Besorgnis ausgelöst, doch die Erklärung des Spielers sorgte für Klarheit. Goal.com berichtet darüber.

Wie bekannt wurde, stürzte der 23-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Heidenheim kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit. Die Spieler auf dem Feld bildeten einen Schutzkreis um Musiala, während Ärzte medizinische Hilfe leisteten. Der Vorfall ereignete sich nach einem ähnlichen Zwischenfall im Testspiel gegen RB Leipzig am Samstag, als der Fußballer den Platz ebenfalls benommen verließ.

Neurologische Diagnose und ärztliche Überwachung

Laut Berichten von Goal.com und anderen führenden Sportmedien wandte sich Jamal Musiala über seine sozialen Netzwerke an die Fans und erklärte, dass die Episoden mit einer neurologischen Funktionsstörung zusammenhängen. Er betonte, dass die Anfälle zunächst sehr beängstigend wirken könnten, inzwischen jedoch zu seinem Alltag gehörten und behandelt würden.

In seiner Erklärung betonte der Fußballer, dass die Erkrankung keine langfristige Gefahr für seine weitere Profikarriere darstelle und er unter fachärztlicher Aufsicht stehe. Der FC Bayern und seine Angehörigen seien vollständig über die Situation informiert und unterstützten ihn umfassend. Musiala zeigte sich mit der Qualität seiner medizinischen Betreuung zufrieden und blickte optimistisch in die Zukunft.

Vereinsführung und medizinische Einschätzungen

Bayern-München-Sportvorstand Max Eberl bestätigte nach dem Spiel am Dienstag in einer Erklärung, dass die Vereinsführung mit der Krankengeschichte des Fußballers vollständig vertraut sei. Ärzte und medizinische Experten hätten dem Spieler erlaubt, den Profifußball sicher fortzusetzen.

Musiala selbst bestätigte ebenfalls, dass er bereit für die Rückkehr auf den Platz sei und seine Aufgaben in der Offensive der Mannschaft weiterhin erfüllen werde. Das Trainerteam des FC Bayern kümmert sich ebenfalls weiter um den Spieler und überwacht seinen Zustand engmaschig. Trotz dieser gesundheitlichen Probleme werden der Wille und die professionelle Einstellung des Fußballers von den Fans hoch geschätzt.

Jamal MusialaBayern MünchenDeutschlandFußballTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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