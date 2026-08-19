„Er ist weltweit konkurrenzlos!“: Flick enthüllt Rodrís wahre Stärke nach seinem Wechsel zu Barcelona

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„Er ist weltweit konkurrenzlos!“: Flick enthüllt Rodrís wahre Stärke nach seinem Wechsel zu Barcelona

Ballon-d’Or-Gewinners Rodri „Manchester City“ Wechsel nach Katalonien hat die gesamte Fußballwelt überrascht. Barcelonas Cheftrainer Hans-Dieter Flick kommentierte den Blockbuster-Transfer persönlich und erklärte begeistert, was der spanische Mittelfeldspieler der Mannschaft bringen wird. Welche Qualitäten Rodrís bewertete der deutsche Trainer besonders hoch?

„Wir waren zu 100 Prozent überzeugt“: Flicks spektakuläres Geständnis

Flick betonte, dass die Verpflichtung von Rodri eine einzigartige Gelegenheit für den katalanischen Spitzenklub gewesen sei und die Vereinsführung keinen Moment daran gezweifelt habe:

„Ihn zu uns zu holen, war eine riesige Chance. Deshalb waren wir zu 100 Prozent von dem Transfer überzeugt, denn er ist ein fantastischer Fußballer. Meiner Meinung nach ist er derzeit der beste defensive Mittelfeldspieler der Welt. Er kontrolliert das Spiel vollständig, hilft in der Defensive und ist auch in Luftduellen makellos. Rodri hebt das Niveau jedes Mitspielers neben sich an“, sagte Hans-Dieter Flick.

Rodri und Barcelona: Vertragsdetails und Erfolge

Kategorie

Spielerprofil und Vertragsbedingungen

Spieler / Alter

Rodri (30 Jahre, defensiver Mittelfeldspieler)

Ehemaliger Klub

„Manchester City“ (England)

Vertragslaufzeit

Bis zum 30. Juni 2030

Höchste individuelle Auszeichnung

Ballon-d’Or-Gewinner 2024

Datum der offiziellen Bekanntgabe

18. August

Das Fundament für den Titelkampf in Katalonien

Rodri, der 2024 zum besten Fußballer der Welt gewählt wurde, soll zum zentralen Fundament von Flicks Taktik im Mittelfeld werden. Seine Stabilität auf der Sechserposition, Pressingresistenz und Spielübersicht könnten Barcelona nicht nur in La Liga, sondern auch in der Champions League zum Topfavoriten machen.

Glaubt ihr, dass Rodrís Transfer Hans-Dieter Flicks Barcelona an die Spitze des europäischen Fußballs zurückführen kann?

Teilt eure Meinung in den Kommentaren und verbreitet diese wichtige Nachricht sofort unter den leidenschaftlichsten Barcelona-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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