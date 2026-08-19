Kuleba enthüllt, warum die Verhandlungen mit Moskau gescheitert sind

·14·Welt
Kuleba enthüllt, warum die Verhandlungen mit Moskau gescheitert sind

Die diplomatischen Hoffnungen auf mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind gescheitert. Der ehemalige ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba gab eine Erklärung ab, die die internationale Gemeinschaft alarmierte: Das einzige Zeitfenster für einen Dialog sei vollständig geschlossen. Wer hat diese wichtige diplomatische Chance tatsächlich verpasst – und warum?

US-Wahlen und Putins geheime Pläne

Novini Live In einem Interview mit Novini Live betonte Dmitri Kuleba, dass innenpolitische Prozesse und wahlbedingte Sorgen in den USA daran gehindert hätten, Druck auf Russland auszuüben:

"Die bereits von unserem Präsidenten veröffentlichten Geheimdienstinformationen zeigen, dass Putin nach der Wahl eine verdeckte oder offene Mobilmachung plant ... Ihre Logik besteht einzig darin, zu gewinnen. Die Möglichkeit für Verhandlungen ist vor einem Monat zu Ende gegangen, und ich sehe nicht, wohin sich die Lage entwickelt", sagte Dmitri Kuleba.

Kuleba zufolge hat Washington den notwendigen diplomatischen Druck nicht rechtzeitig ausgeübt, weshalb die Lage nun eine völlig andere Richtung eingeschlagen hat.

Die Positionen der Parteien zu Verhandlungen und Mobilmachung

Thema

Ukrainische Seite (Kuleba / Selenskyj)

Russische Seite (Medwedew / Kreml)

Friedensverhandlungen

Ist der Ansicht, dass die diplomatische Chance vor einem Monat vertan wurde

Der Dialog ist vor dem Hintergrund der Politik der USA und des Westens ins Stocken geraten

Mobilmachung

Behauptet, der Geheimdienst habe Putins Plan für eine neue Mobilmachung festgestellt

Betont nachdrücklich, dass keinerlei Bedarf an einer Mobilmachung bestehe

Militärstrategie

Selenskyj hat einen Plan angekündigt, Putin zum Beenden des Krieges zu zwingen

Auf dem Weg, die Armee ausschließlich mit Vertragssoldaten aufzufüllen

Medwedews Zurückweisung und Selenskyjs „Zwangsplan“

Trotz Kulebas Behauptungen zur Mobilmachung erklärte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, bei einer Sitzung zur Auffüllung der russischen Streitkräfte mit Vertragssoldaten entschieden, dass dafür keinerlei Bedarf bestehe:

"Ich betone noch einmal ausdrücklich: Es besteht keinerlei Bedarf an einer Mobilmachung, und sie ist nicht erforderlich!", sagte Dmitri Medwedew.

Unterdessen erinnerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem Auftritt auf dem Internationalen Forum der Ukraine erneut daran, dass er einen speziellen strategischen Plan habe, Wladimir Putin notfalls mit Gewalt zum Beenden des Krieges zu zwingen, falls die Diplomatie scheitere.

Glauben Sie, dass die Parteien bald an den Verhandlungstisch zurückkehren können, oder ist der Konflikt zu einer langfristigen, endlosen Konfrontation geworden?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht sofort mit Freunden, die die globale Geopolitik verfolgen!

Dmytro KulebaWladimir PutinWolodymyr SelenskyjDmitri MedwedewVereinigte Staaten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Erdrosseln“: Trump ordnet vollständigen Abbruch der Verhandlungen mit dem Iran an„Erdrosseln“: Trump ordnet vollständigen Abbruch der Verhandlungen mit dem Iran anHeute, 08:48„Bankkartenfalle“: Rund 10 Usbeken in der Türkei von Haft bedroht„Bankkartenfalle“: Rund 10 Usbeken in der Türkei von Haft bedrohtHeute, 08:36„Neues US-Gebiet“: Trump veröffentlicht Karte der Straße von Hormus„Neues US-Gebiet“: Trump veröffentlicht Karte der Straße von HormusHeute, 08:31„Die blutigen Spuren der Assad-Familie“: Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten zum Tode verurteilt„Die blutigen Spuren der Assad-Familie“: Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten zum Tode verurteiltHeute, 08:28Ronaldo stellt mit Kommentar zu Messis Post Instagram-Rekord aufRonaldo stellt mit Kommentar zu Messis Post Instagram-Rekord aufGestern, 21:50Aktivist beendet nach 16 Tagen Hungerstreik seinen Protest im KrankenhausAktivist beendet nach 16 Tagen Hungerstreik seinen Protest im KrankenhausGestern, 19:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert