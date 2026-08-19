Nachdem Real Madrid die vergangenen beiden Spielzeiten ohne große Titel beendet hat, sorgt die Frage nach den Aufgaben für José Mourinho, den erfahrenen Trainer, der zum Klub zurückgekehrt ist, in der Fußballwelt für großes Interesse. Im exklusiven Interview mit Goal.com äußerte sich der ehemalige Real-Madrid-Star Steve McManaman zur schwierigen Entscheidung zwischen Inhalt und Stil, vor der der spanische Spitzenklub steht. Seiner Ansicht nach wird vom portugiesischen Trainer verlangt, um jeden Preis zu gewinnen. Darüber berichtet Goal.com.

Auch wenn die legendäre Galácticos-Politik von Präsident Florentino Pérez nicht mehr dieselbe Priorität wie früher besitzt, wurde in der spanischen Hauptstadt weiterhin ein Kader voller Stars zusammengestellt. Von dieser Mannschaft, die durch hohe Ausgaben und Investitionen aufgebaut wurde, werden jedes Jahr klare Ergebnisse und Titel erwartet. Insbesondere hat sich der Klub zum Ziel gesetzt, dem Hauptkonkurrenten Barcelona die Vorherrschaft in der heimischen Liga zu entreißen.

Ein Starensemble und neue Herausforderungen

Der französische Stürmer Kylian Mbappé sollte 2024 zu Real Madrid wechseln und prestigeträchtige Titel wie die Champions League und den Ballon d’Or gewinnen. Trotz seiner bislang 86 Tore und zweier gewonnener Goldener Schuhe konnte er mit der Mannschaft noch keinen weiteren großen Erfolg feiern. Vinícius Júnior unterzeichnete nach kurzen Transfergerüchten einen neuen Vertrag beim Klub, während Jude Bellingham bei der Weltmeisterschaft 2026 seine besten Leistungen für die englische Nationalmannschaft zeigte.

Vor diesem Hintergrund ist auch der 140 Millionen Euro teure Transfer des talentierten ivorischen Teenagers Yan Diomandé zum Klub bemerkenswert. Dieses Starensemble soll die Vorherrschaft über seine erbitterten Rivalen herstellen. José Mourinho kehrte 13 Jahre nach dem Ende seiner früheren Amtszeit beim Madrider Klub ins Santiago Bernabéu zurück, um genau diese Aufgabe zu erfüllen.

Sind Ergebnisse wichtiger als Stil?

Auf die Frage eines Goal.com-Korrespondenten, wie frei Steve McManaman, der ehemalige Trainer von Chelsea und Manchester United, nach den jüngsten Misserfolgen im nationalen und internationalen Wettbewerb vom Druck sei, attraktiven Fußball zu spielen, antwortete er auf seine typische Art. Er erinnerte daran, dass Fabio Capello zwar die spanische Meisterschaft gewann, von den Fans jedoch für die knappen 1:0-Siege in fast jedem Spiel ausgepfiffen wurde.

Laut McManaman stehen Ergebnisse bei Klubs auf dem Niveau von Real Madrid immer an erster Stelle: "Ich denke, dass es einen kleinen Unterschied gibt, wenn man über Real Madrid spricht. Sie müssen zu einer Mannschaft werden, die schwerer zu besiegen ist, unermüdlich läuft und hart arbeitet. Auch wenn man ein schlechtes Spiel macht, muss man weiterlaufen und seinen Mitspielern helfen." Diese Faktoren wurden als zentrale Anforderungen des Klubs hervorgehoben.