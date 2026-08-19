Eine Erklärung, die in der ukrainischen politischen Elite für unerwartete und echte Erschütterung sorgte, ist gefallen: Mychajlo Fedorow, der kürzlich das Amt des Verteidigungsministers verlassen hat, forderte offen die Schaffung eines Mechanismus zur Wahl der Staatsführung auch während des Krieges. Was bezweckt der ehemalige Minister tatsächlich, wenn er unter Kriegsrecht einen Machtwechsel fordert und die Personalpolitik scharf kritisiert?

„Was, wenn der Krieg noch drei Jahre dauert?“: Fedorows zentrale Frage

In einer Videobotschaft vom 18. August erklärte Mychajlo Fedorow, es sei gefährlich, die ukrainische Demokratie auf unbestimmte Zeit an das Ende des Krieges zu binden. Seiner Ansicht nach würde damit de facto der Kreml bestimmen, wann Wahlen stattfinden können:

„Wenn der Krieg noch ein, zwei oder drei Jahre andauert, soll Russland das Recht haben zu bestimmen, wann die Ukrainer ihre eigene Regierung wählen dürfen? Ich bin überzeugt: Nein. Die Demokratie darf nicht zur Geisel Russlands werden!“, sagte Mychajlo Fedorow.

Fedorow räumte ein, dass die Abstimmung für Soldaten an der Front, Millionen von Flüchtlingen und Bewohner der Grenzregionen äußerst kompliziert wäre. Dennoch betonte er, dass die Ukraine scheinbar Unmögliches bewältigen könne und ein entsprechender gesetzlicher Mechanismus entwickelt werden müsse.

Fedorows Erklärung und die tiefgreifenden Veränderungen in der ukrainischen Politik

Ausrichtung Probleme und Kritik Fedorows Position / Details Wahlfrage Wahlen sind wegen des Kriegsrechts verboten Schaffung eines sicheren Wahlmechanismus auch bei fortdauerndem Krieg Personalpolitik Gefahr, dass „persönliche Loyalität“ an die Stelle von Professionalität tritt Leistung und Kompetenz sollten bei Ernennungen im Vordergrund stehen Gründe für den Rücktritt Unstimmigkeiten mit dem Generalstab (Streit mit Oleksandr Syrskyj) Verließ das Ministerium im Juli 2026; auch Syrskyj wurde entlassen und durch Mychajlo Drapatyj ersetzt Nächster Schritt Präsidentschaftsambitionen wurden nicht offengelegt Der größte politische Wahlaufruf eines hochrangigen Amtsträgers seit 2022

„Nicht persönliche Loyalität, sondern Professionalität“: Ein schwerer Schlag gegen das Regierungssystem

Reuters Die Nachrichtenagentur stellte fest, dass die Äußerung des ehemaligen Verteidigungsministers nicht nur auf die Wahlen, sondern auch auf eine ernsthafte Attacke gegen die ukrainische Staatsführung und Personalpolitik abzielte.

„Es ist für den Staat äußerst gefährlich, wenn in der Gesellschaft der Eindruck entsteht, dass bei der Besetzung eines bestimmten Postens nicht die Professionalität, die Ergebnisse und die Fähigkeit des Kandidaten, das Land zu verändern, sondern seine persönliche Loyalität zum System das wichtigste Kriterium ist“, sagte Mychajlo Fedorow.

Obwohl Fedorow bislang nicht offen angekündigt hat, bei künftigen Präsidentschaftswahlen anzutreten, deuten seine scharfen Aussagen darauf hin, dass sich in der ukrainischen politischen Szene eine neue Oppositionskraft und ein starker politischer Anführer herausbilden könnten.

Glauben Sie, dass Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine während des Krieges die richtige Entscheidung wären, oder würde dies die Lage an der Front schwächen?

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