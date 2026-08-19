Usbekische Taekwondo-Athleten am ersten Tag des Asian President’s Cup auf dem Podium

Im pakistanischen Lahore hat das prestigeträchtige internationale Turnier World Taekwondo President's Cup – Asia begonnen. Beim Wettbewerb mit den stärksten Athleten des Kontinents verlief der Auftakttag für die usbekische Nationalmannschaft äußerst erfolgreich und kampfbetont – in welchen Gewichtsklassen holten unsere Vertreter Medaillen?

Ergebnisse des ersten Tages: 4 wichtige Medaillen gewonnen

In hart umkämpften Duellen auf den Matten von Lahore zeigten die usbekischen Taekwondo-Sportler ihr Können und sicherten dem Team bereits am ersten Tag vier Medaillen: drei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille.

Unsere Nationalmannschaftsmitglieder erreichten erfolgreich das Finale und Halbfinale und sicherten sich in Duellen gegen führende asiatische Konkurrenten Plätze auf dem Podium.

World Taekwondo President’s Cup in Lahore: Medaillengewinner des ersten Tages

Gewichtsklasse Sportler Gewonnene Medaille Kategorie -74 kg Najmiddin Qosimhojiyev Silber Männer -62 kg Diyora Azizova Silber Frauen +73 kg Svetlana Saidova Silber Frauen (Schwergewicht) +87 kg Marat Mavlonov Bronze Männer (Superschwergewicht)

Weitere spannende Kämpfe stehen bevor

An den nächsten Wettkampftagen werden weitere hoffnungsvolle Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft für Goldmedaillen und wichtige Ranglistenpunkte auf die Matten steigen. Der erfolgreiche Auftakt schafft zudem eine solide Grundlage dafür, dass das Team in der Gesamtwertung zu den Führenden gehört.

Wie viele Goldmedaillen kann unsere Nationalmannschaft eurer Meinung nach bis zum Ende des Turniers in Lahore gewinnen?

Hinterlasst eure Prognosen in den Kommentaren und teilt diese guten Nachrichten sofort mit den Fans des usbekischen Sports!