„Erdrosseln“: Trump ordnet vollständigen Abbruch der Verhandlungen mit dem Iran an

·3·Welt
„Erdrosseln“: Trump ordnet vollständigen Abbruch der Verhandlungen mit dem Iran an

Die geopolitische Strategie der USA gegenüber dem Iran hat eine unerwartete und drastische Wende genommen: Der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, forderte die sofortige Einstellung aller diplomatischen Kontakte mit dem offiziellen Teheran. Warum änderte Washington nur wenige Tage nach den Gesprächen über ein mögliches neues Abkommen plötzlich seine Haltung, und was beinhaltet der neue „Erdrosselungsplan“?

„Erdrosselungsstrategie“: CNN enthüllt geheime Details

CNN berichtete unter Berufung auf einflussreiche Quellen im Weißen Haus, die US-Regierung habe ihre politischen Verbündeten vor einem grundlegenden Kurswechsel gewarnt:

„Das Weiße Haus ändert seine Strategie von ‚so schnell wie möglich einen Militärschlag zu führen‘ hin dazu, ‚Teheran mit der Zeit wirtschaftlich und militärisch zu erdrosseln‘. Trump hat hochrangigen Unterhändlern strikt befohlen, keinen Dialog mit dem Iran aufzunehmen.“

Aus dem CNN-Bericht

Dieser harte Befehl wurde direkt an das zentrale Verhandlungsteam des Weißen Hauses übermittelt: US-Vizepräsident J. D. Vance, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und den Sondergesandten Steve Witkoff.

Fakten zur neuen Lage zwischen den USA und dem Iran

Status

Position der USA und ergriffene Maßnahmen

Diplomatischer Dialog

Alle Verhandlungen wurden vollständig eingestellt und verboten

Neue militärisch-politische Taktik

Langfristiger „Erdrosselungsdruck“ statt eines schnellen Schlags

Verhandlungsteam

J. D. Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff (Tätigkeit eingestellt)

Seeblockade

Die Seeblockade gegen den Iran wird ununterbrochen fortgesetzt

Lage an der Straße von Hormus

Die Meerenge ist offen, alle Seeminen wurden beseitigt (laut Trump)

Trumps entschiedene Zurückweisung auf Truth Social

Zuvor hatte Trump von geheimen diplomatischen Kontakten mit Teheran und der möglichen Unterzeichnung eines neuen Abkommens gesprochen. Nun wies er dies entschieden zurück:

„Mit der Islamischen Republik Iran finden keinerlei Verhandlungen oder Kontakte statt, und dies ist auch nicht geplant!“, sagte er Donald Trump.

Gleichzeitig fügte der US-Präsident hinzu, die Straße von Hormus stehe vollständig unter der Kontrolle Washingtons, die Minen seien unschädlich gemacht worden und die Seeblockade gegen den Iran werde ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Glauben Sie, dass Trumps Strategie, den Iran zu „erdrosseln“, Teheran zur Kapitulation zwingen wird, oder wird sie einen neuen Krieg im Nahen Osten entfachen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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