Mourinho macht überraschende und erstaunliche Aussage über Kylian Mbappé

Einer der bekanntesten Trainer des Weltfußballs, José Mourinho, lobte das spielerische Niveau von Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé und begeisterte die Fans mit seinen Worten. Welche Aktion des französischen Stars im Training verblüfft den portugiesischen Coach so sehr?

„Im Training bringt er mich zum Lachen“: Mourinhos schockierendes Geständnis

In einem Interview mit der renommierten spanischen El Chiringuito sprach José Mourinho offen über seine Gefühle, als er Mbappés einzigartiges Talent und seine Klasse auf dem Platz beschrieb:

„Sein Potenzial liegt einfach auf stratosphärischem Niveau. Er ist wirklich unglaublich! Im Training bringt er mich sogar zum Lachen, weil er viel zu gut spielt“, sagte José Mourinho.

Kylian Mbappé: Karrierehöhepunkt und wichtige Fakten

Kategorie Spielerprofil und Erfolge Spieler / Alter Kylian Mbappé (27 Jahre) Aktueller Verein Real Madrid(Spanien) Transferhistorie Im Sommer 2024 ablösefrei von PSG gewechselt Status in der Nationalmannschaft Anführer der französischen Nationalmannschaft und Weltmeisterschaftsstar Mourinhos Beschreibung „Beispielloses Potenzial auf stratosphärischem Niveau“

Eine neue Ära in Madrid und das Rennen um den Ballon d’Or

Nachdem Mbappé im Sommer 2024 als ablösefreier Spieler vom Pariser Klub zu den Königlichen gewechselt war, wurde er im Santiago Bernabéu zur wichtigsten Offensivwaffe der Mannschaft. Sein konstant hohes Tempo im Training und in Pflichtspielen verblüfft weiterhin Mourinho, einen der anspruchsvollsten Trainer im Fußball, der als The Special One bekannt ist.

Glaubst du, dass Kylian Mbappé bei Real Madrid Cristiano Ronaldoshistorische Rekorde brechen kann, oder sind die Erfolge der portugiesischen Legende unerreichbar?

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