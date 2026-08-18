Virgil van Dijk äußert sich zu Liverpools neuen Verteidigern

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk lobte die Debüts von Jeremy Jacquet und Ronald Araujo, die im Sommer-Transferfenster zum Kader stießen, im Testspiel gegen Como. Die Reds feierten einen überzeugenden 2:0-Sieg und meldeten sich nach Rückschlägen in der Saisonvorbereitung zurück. Goal.com berichtet .

Laut Informationen von ESPN kam jeder der neuen Spieler eine Halbzeit lang zum Einsatz. Jacquet, der nach einer Schulterluxation im Februar lange ausgefallen war, zog bei seinem ersten Einsatz für Liverpool mit dem zweiten Tor der Mannschaft alle Aufmerksamkeit auf sich.

Die neuen Verteidiger und ihre Debüts

Ronald Araujo, der vom FC Barcelona bis zum Saisonende auf Leihbasis zum englischen Klub wechselte, ersetzte den französischen Verteidiger zur Halbzeit. Diese positiven Leistungen boten Cheftrainer Andoni Iraola eine wichtige Möglichkeit, seine Abwehrreihe vor der neuen Premier-League-Saison zu verstärken.

Dennoch betonte der erfahrene Verteidiger Virgil van Dijk, dass Zeit und Geduld nötig seien, um eine verlässliche Partnerschaft in der Innenverteidigung zu bilden. Der niederländische Nationalspieler hob hervor, wie wichtig es sei, in Pflichtspielen gemeinsam Erfahrung zu sammeln.

Verständigung auf dem Platz und Pläne für die Zukunft

Van Dijk zufolge ist Jeremys Englisch etwas besser als Ronalds, doch alle Profifußballer verstehen sich auf dem Platz gut. Die Spieler teilen ein Gespür für die Bewertung von Situationen und für Defensivaufgaben, doch die Abstimmung wird noch etwas Zeit benötigen.

Obwohl Jacquet den Platz etwas erschöpft verließ, sei dies nach den ersten 45 Minuten nach einer langen Pause ganz natürlich. Nun konzentriert sich die Mannschaft auf die vollständige Erholung und bereitet sich auf das schwierige Auswärtsspiel gegen Newcastle am ersten Spieltag der Premier League vor.

Zur Erinnerung: Der Sieg gegen Como war Liverpools erster Erfolg nach enttäuschenden Spielen gegen Leeds United und Monaco. Trainer Iraola hatte eingeräumt, dass die Mannschaft noch Schwierigkeiten habe, ihr körperliches Niveau über die vollen 90 Minuten zu halten. Van Dijk stellte unterdessen eine deutliche Verbesserung der taktischen Abstimmung fest.