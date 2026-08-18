Chelsea treibt Pedro Netos Transferpreis drastisch in die Höhe

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Chelsea treibt Pedro Netos Transferpreis drastisch in die Höhe

Der Londoner Klub Chelsea hat den Transferwert seines Flügelspielers Pedro Neto drastisch erhöht und auf rund 100 Millionen Pfund festgelegt. Laut Berichten von Goal.com und der Daily Mail zeigt der saudi-arabische Klub Al-Hilal großes Interesse am Spieler und soll sich sogar auf die Bedingungen eines persönlichen Vertrags geeinigt haben. Goal.com berichtet dies.

Der 26-jährige portugiesische Nationalspieler war 2024 für 54 Millionen Pfund von Wolverhampton an die Stamford Bridge gewechselt. In den letzten Wochen des Transferfensters hat sich die Situation um ihn zugespitzt, und die Londoner Klubführung hat seinen Marktwert angesichts der jüngsten Entwicklungen nahezu verdoppelt.

Neue Trends auf dem Transfermarkt

Klubvertreter begründen die Preiserhöhung mit anderen großen Transfers in Europa, insbesondere mit dem 120-Millionen-Pfund-Deal von Real Madrid für Yan Diomande sowie der enormen Bewertung des PSG-Flügelspielers Bradley Barcola, an dem Liverpool Interesse zeigt. Diese Veränderungen auf dem Markt haben Chelsea ermöglicht, seine Bedingungen durchzusetzen.

Obwohl die Topklubs der Premier League den Spieler schon seit Langem verpflichten wollen, war der saudi-arabische Klub Al-Hilal in den Verhandlungen die aktivste Partei. Der Klub aus Riad soll sich mit dem portugiesischen Flügelspieler auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt und ihn von einem Wechsel in den Nahen Osten überzeugt haben.

Ein schwerer Schlag für Europas Topklubs

Dennoch liegt die erwartete Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro, also etwa 51 Millionen Pfund, deutlich unter der hohen Forderung von Chelsea. Selbst wenn der Klub den Spieler verkauft, wäre es angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Ende des Transferfensters schwierig, einen geeigneten Ersatz zu finden.

Diese Situation hat die Pläne von Manchester City und Arsenal erheblich beeinflusst. Manchester-City-Trainer Enzo Maresca wollte seinen ehemaligen Spieler für die Offensive verpflichten. Auch Mikel Arteta plante, seine Flügel zu verstärken, doch Chelseas hohe Forderung zwingt Arsenal nun, sich vor allem auf die Verstärkung der Defensive zu konzentrieren.

Die Finanzkraft der Saudi Pro League hat die Transferpläne der führenden europäischen Klubs erneut verändert. Pedro Netos Zukunft dürfte in den kommenden Tagen klarer werden, während seine Agenten bislang keine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen Wechsel in den Nahen Osten abgegeben haben.

Pedro NetoChelseaAl-HilalManchester CityArsenal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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