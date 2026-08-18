Manchester United schließt Verkauf von Bruno Fernandes kategorisch aus

Manchester United hat eine klare Haltung zur Zukunft seines Kapitäns und wichtigsten Kreativspielers Bruno Fernandes eingenommen. Laut BBC Sport ist der englische Klub bereit, jedes Angebot für den 31-jährigen Mittelfeldspieler abzulehnen, und hat keinerlei Verkaufsabsichten. Goal.com berichtet dies.

In letzter Zeit gab es Berichte, wonach das Interesse europäischer und türkischer Spitzenklubs am portugiesischen Fußballer zunimmt. Insbesondere Galatasaray aus der Türkei sowie die italienischen Vereine Juventus und Milan sollen Optionen für eine Verpflichtung des erfahrenen Spielers geprüft haben. Der Istanbuler Klub soll sogar ein Angebot in Höhe von rund 50 Millionen Euro vorbereitet haben.

Die Vereinsführung hat aus den Fehlern des vergangenen Jahres gelernt

Die Verantwortlichen von Old Trafford haben jedoch allen Spekulationen ein Ende gesetzt und öffentlich erklärt, dass ihr Anführer nicht zum Verkauf steht. Dies zeigt einen deutlichen Unterschied zur Haltung der aktuellen Vereinsführung im vergangenen Jahr. Vor zwölf Monaten hatte der Klub dem Spieler die Entscheidung über ein umfangreiches Angebot des saudi-arabischen Vereins Al-Hilal überlassen. Öffentlichen Aussagen zufolge war Bruno Fernandes damals über die Haltung der Vereinsführung enttäuscht und hatte eingeräumt, dass er sich im Team nicht gebraucht fühlte.

Die aktuelle Situation ist völlig anders. Die neue Vereinsführung sieht Fernandes beim Aufbau des Kaders als zentrale Figur und möchte zeigen, dass sie seinen Wert rechtzeitig erkannt hat. Obwohl beim Klub bislang keine offiziellen Angebote eingegangen sind, hat die Vereinsführung potenziellen Käufern bereits mitgeteilt, dass der Spieler nicht zum Verkauf steht.

Der Wunsch, in Old Trafford zu bleiben, und die Liebe der Fans

Der aktuelle Vertrag des Fußballers bei Manchester United läuft noch ein weiteres Jahr und enthält eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Da die im Vertrag festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 57 Millionen Pfund ausgelaufen ist, liegt die Kontrolle auf dem Transfermarkt nun vollständig beim englischen Klub. Der erfahrene Spielmacher selbst würde seine Karriere ebenfalls am liebsten in Manchester fortsetzen.

Der herzliche Empfang der Fans beim Testspiel gegen Leeds United in Dublin in der vergangenen Woche bestätigte erneut, wie wichtig Fernandes für den Klub ist. Vor dem Start der neuen Premier-League-Saison will Manchester United durch den Verbleib seines Kapitäns die Stabilität des Vereinsprojekts sichern.