Jürgen Klopp kritisiert Arsenal nach Deutschlands Niederlage

Die unerwartete Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay im Viertelfinale der Weltmeisterschaft und das damit verbundene Ausscheiden sorgten für großes Aufsehen in der Fußballwelt. Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen und der missglückte Turnierverlauf führten zu scharfer Kritik vom ehemaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Bei der Analyse des nicht anerkannten deutschen Tores ging Klopp auch auf den Spielstil seines Premier-League-Konkurrenten Arsenal ein. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

In der regulären Spielzeit stand es 1:1. Julio Enciso eröffnete den Paraguayern den Führungstreffer, während Arsenal-Stürmer Kai Havertz den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung wurde jedoch ein Tor von Jonathan Tah mit der Begründung eines Fouls am Torwart nicht anerkannt. Diese Situation entschied über das Spiel, und letztendlich schied Deutschland erstmals in seiner Geschichte in einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen aus.

Klopps scharfe Worte über Arsenal

In einer Analysesendung auf Magenta TV bezeichnete Jürgen Klopp die Entscheidung der Schiedsrichter als unverständlich. Er zog eine Verbindung zur englischen Liga und verwies auf das Agieren des FC Arsenal bei Standardsituationen. Laut Klopp müssten die meisten Tore des Londoner Clubs ebenfalls nicht anerkannt werden, wenn Tahs Tor als Foul gewertet würde.

„Wenn dieses Tor illegal ist, dann kann Arsenal nicht englischer Meister werden. Denn sie erzielen 60 Prozent ihrer Tore genau auf diese Weise. Wenn der Ball die Torlinie überquert, ist es ein Tor. Solche Entscheidungen zerstören die Träume einer Mannschaft. Es gibt 500.000 Wege, im Fußball zu gewinnen; man muss einfach einen davon finden“, betonte der Experte in einem Bericht von ixbt.com.

Zur Information: Arsenal stellte in der Saison 2025-26 in der Premier League einen Rekord bei Toren nach Eckbällen auf. Von ihren 71 Toren in dieser Saison erzielten die Londoner 19 direkt nach einer Ecke. Genau auf diesen Punkt verwies Klopp, um die Ungerechtigkeit der Schiedsrichter gegenüber Deutschland zu unterstreichen.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte seine Wut während des Spiels nicht verbergen. Teamstar Kai Havertz übernahm die Verantwortung für die Niederlage. Er zeigte sich bedauerlich darüber, zum zweiten Mal in Folge in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft gescheitert zu sein, und entschuldigte sich bei den deutschen Fans.

Die paraguayische Nationalmannschaft sicherte sich mit diesem Sieg den Einzug ins Viertelfinale. Sie verteidigten das gesamte Spiel über tief und schafften es, die Angriffe der deutschen Maschine abzuwehren. Für Deutschland war diese Niederlage ein historischer Schlag, da das Team bis dahin alle vier Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften gewonnen hatte.