WM 2026. Achtelfinale. Niederlande — Marokko 1:1 (2:3) (Tore Video)

Im nächsten Spiel des Achtelfinales der Weltmeisterschaft trafen die Niederlande auf Marokko.

Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand kein Sieger fest. Im Elfmeterschießen hatten die afrikanischen Vertreter das Glück auf ihrer Seite.

Somit trifft die marokkanische Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Kanada.

WM 2026. Achtelfinale

Niederlande — Marokko 1:1

Elfmeterschießen — 2:3

Tore: Gakpo 72 — Diop 90+1.