Am Vorabend des von MMA-Fans weltweit mit Spannung erwarteten Titelkampfs im Weltergewicht hat die Anspannung ihren Höhepunkt erreicht. Der Ire, der in der UFC-Weltergewichtsklasse als Nummer-eins-Herausforderer geführt wird, Ian Machado Garry der amtierende Champion Islam Makhachev richtete vor dem Hauptkampf eine scharfe Botschaft an seinen Gegner.

Nach der offiziellen Face-off-Zeremonie vor dem Turnier ergriff Garry das Wort und erklärte, seine Ära als Champion beginne nun und im Oktagon werde neue Geschichte geschrieben.

„Das ist der Beginn meiner Regentschaft“

Der irische Herausforderer erklärte, er werde morgen nicht nur für den Sieg ins Oktagon steigen, sondern auch totale Dominanz demonstrieren:

„Nachdem ich Islam besiegt habe, wird niemand mehr auch nur eine Ausrede haben. Alle werden anerkennen, dass Ian Garry ein wahrhaft großartiger Kämpfer ist! Das wird der Beginn meiner Ära totaler Dominanz im Oktagon sein. Ihr alle solltet dankbar und voller Vorfreude sein, denn morgen habt ihr die Gelegenheit, mit eigenen Augen Größe zu erleben!“

Wann und um wie viel Uhr beginnt der Kampf?

Usbekische MMA-Fans können diesen intensiven Titelkampf morgen früh verfolgen:

Kampf: Islam Makhachev (Champion) — Ian Machado Garry (Herausforderer, Nummer 1)

Titel: Weltergewichts-Championship

Beginn: Morgen voraussichtlich nach Taschkenter Zeit gegen 07:30 Uhr soll der Kampf beginnen.

Kann Makhachev seinen Meisterschaftsgürtel gegen einen weiteren gefährlichen Knockout-Künstler verteidigen, oder beginnt, wie von Garry versprochen, eine neue Ära in der UFC? Alle Fragen werden nach dem morgigen Hauptkampf beantwortet sein.

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