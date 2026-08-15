Die erste Sensation des Sommers: Rodri wechselt zum FC Barcelona – wie hoch ist die Ablösesumme?

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Die erste Sensation des Sommers: Rodri wechselt zum FC Barcelona – wie hoch ist die Ablösesumme?

Ein weiterer großer Transfer im europäischen Fußball steht kurz vor dem Abschluss. Manchester Citys defensiver Mittelfeldspieler Rodri der amtierende spanische Meister FC Barcelona steht kurz vor einem Wechsel.

Der 30-jährige Fußballer hat das persönliche Angebot des katalanischen Klubs angenommen. Derzeit wartet er auf den Abschluss der offiziellen Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen.

Rodri trainiert nicht mit City: Insider-Informationen von Jack Gaughan

Nach Angaben des britischen Sportjournalisten Jack Gaughan plant der spanische Mittelfeldspieler, in der kommenden Woche nicht mit den Skyblues zu trainieren.

Der Quelle zufolge geht der Fußballer davon aus, dass sein Transfer zum FC Barcelona in diesem Zeitraum vollständig abgeschlossen wird.

Verhandlungen über 70–80 Millionen Euro: Die Parteien stehen kurz vor einer Einigung

Derzeit werden die endgültigen Zahlen für die Ablösesumme zwischen den beiden Spitzenklubs diskutiert:

  • Das Angebot des FC Barcelona: Der katalanische Klub ist bereit, für den erfahrenen Mittelfeldspieler rund 70 Millionen Euro zu zahlen;

  • Manchester Citys Forderung: Die Manchesterer planen, ihren Leistungsträger für rund 80 Millionen Euro freizugeben;

  • Wahrscheinlicher Ausgang: Experten und Insider erwarten, dass die Parteien durch Boni bald einen Kompromiss finden und den Transfer offiziell bekannt geben.

Rodris Wechsel zum katalanischen Klub würde das Mittelfeld der Mannschaft stärken und ihre Chancen in der heimischen Liga sowie im Europapokal in der kommenden Saison erhöhen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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