Mikel Arteta verkündet endgültige Entscheidung über seine Zukunft bei Arsenal

Der Cheftrainer des Londoner Klubs Arsenal Mikel Arteta hat vor dem zentralen Duell um den englischen Supercup für völlige Klarheit über seine Zukunft im Team und einen neuen Vertrag gesorgt.

Der derzeitige Vertrag des 44-jährigen Spaniers bei den „Gunners“ läuft bis Sommer 2027. Aufgrund des Sommer-Transferfensters hatten die Parteien die offiziellen Gespräche über eine Vertragsverlängerung vorübergehend verschoben. In einem Interview mit ESPN wies der Trainer die daraufhin aufgekommenen Sorgen entschieden zurück.

„Wir werden diese Angelegenheit regeln, sobald sich die Gelegenheit ergibt“

Arteta betonte nachdrücklich, dass er mit seiner Arbeit beim Londoner Klub vollkommen zufrieden sei und keine Wechselabsichten habe:

„Die Fans und die Vereinsführung müssen sich in dieser Hinsicht überhaupt keine Sorgen machen, denn mein einziger Wunsch ist es, hier zu bleiben. Ich bin bei Arsenal sehr glücklich. Ich bin dankbar, jeden Tag mit meinen Kollegen und Spielern zusammenzuarbeiten und hier tätig zu sein. Sobald der richtige Zeitpunkt und die Gelegenheit gekommen sind, werden wir die Vertragsfrage problemlos lösen. Alles ist ganz einfach.“

„Derzeit gibt es wichtigere Aufgaben“

Der spanische Trainer erklärte, dass die Vertragsverlängerung für den Klub derzeit keine Priorität habe:

„Im Fußball ergeben sich immer wieder alltägliche und wichtigere Prioritäten. Wir gehen diese Angelegenheit gemeinsam mit dem Klub ganz entspannt an, und die Vertragslaufzeit stellt überhaupt kein Problem dar. Mein Wunsch ist es, in London weiterzumachen. Meine Einstellung zum Klub und zum Projekt hat sich nicht im Geringsten verändert. Deshalb werden alle Fragen rechtzeitig und auf natürliche Weise geklärt.“

Als Nächstes Manchester Cityim Supercup-Duell

Die Londoner stehen vor einem intensiven Kampf um den ersten Titel der neuen Saison:

Wettbewerb: Englischer Supercup (FA Community Shield)

Begegnung: Arsenal – Manchester City

Datum: 16. August (Sonntag)

Diese Partie wird für Mikel Artetas Team der wichtigste Test vor der neuen Saison sein, um die eigene Stärke zu prüfen und die Titelambitionen zu zeigen.

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