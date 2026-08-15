Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

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Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

Die führenden Vereine des europäischen Fußballs sind in die entscheidende Phase ihrer Saisonvorbereitung eingetreten. Wie Goal.com berichtet, treffen heute im polnischen Wrocław Manchester United und Milan in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Das Duell dient für beide Trainer als letzter wichtiger Test vor der Saison. Dies berichtet Goal.com .

Für Milan unter der Leitung von Ruben Amorim ist diese Partie die letzte Vorbereitungsstufe vor dem Debüt in der Serie A. Die Mailänder bestreiten am 23. August gegen Torino ihr erstes Pflichtspiel im Kalender des 21. Jahrhunderts. Derzeit ist die Mannschaft jedoch mit erheblichen Personalproblemen und Veränderungen auf dem Transfermarkt konfrontiert.

Ausfälle und neue Transfers

Der Quelle zufolge können mehrere Schlüsselspieler von Milan aufgrund von Verletzungen und sportlichen Entscheidungen nicht auflaufen. Fofana, Tomori, Odogu und Nkunku wurden nicht für den Kader nominiert, da sie in den Plänen des Cheftrainers keine Rolle spielen. Gabbia, Gimenez, Leao und Pulisic müssen wegen unterschiedlich schwerer Verletzungen ebenfalls auf die Reise verzichten.

Dennoch wird in dieser Partie erwartet, dass Milan Neuzugang Gonçalo Ramos sein inoffizielles Debüt gibt. Er ist der teuerste Transfer des Sommer-Transferfensters und der Vereinsgeschichte. Seine Aktionen in der Offensive wecken großes Interesse bei den Fans.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Liste der voraussichtlich eingesetzten Spieler zieht die Aufmerksamkeit der Experten auf sich. Der Gastgeber, Manchester United wird von Michael Carrick betreut. Seine Mannschaft dürfte in einer 4-2-3-1-Formation antreten:

  • Torhüter: Lammens
  • Verteidiger: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Mittelfeldspieler: Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
  • Stürmer: Mbeumo
Auf der anderen Seite wird Milan unter Ruben Amorim voraussichtlich in einer 3-4-2-1-Formation auflaufen. Die Partie bietet beiden Trainern die Möglichkeit, neue Ideen zu testen und vor dem Start der Pflichtspiele die optimale Aufstellung zu bestimmen.

Zur Erinnerung: Milan spielte im Rahmen der Sommervorbereitung zuvor im Perth-Derby gegen Inter unentschieden und verlor anschließend in Indonesien deutlich mit 0:3 gegen Chelsea. Das Spiel in Polen ist für die Mailänder die letzte Gelegenheit, Fehler zu korrigieren und vor dem Start der Serie A neues Selbstvertrauen zu gewinnen.

Manchester UnitedAC MilanFußballFreundschaftsspielSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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