Borussia Gladbach interessiert an Jahongir O‘rozov

Obwohl die Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft 2026 bereits in der Gruppenphase endete, erregten die Leistungen einiger Spieler die Aufmerksamkeit europäischer Vereine.

Einer der jungen Verteidiger, die beim Mundial ihr Potenzial unter Beweis stellten, war Jahongir O‘rozov. Laut dem renommierten deutschen Magazin Kicker zeigt Borussia Mönchengladbach Interesse an dem Dinamo-Spieler.

O‘rozov auf der Beobachtungsliste von Borussia

Im Kicker-Bericht wurde erwähnt, dass der 22-jährige Innenverteidiger einer von mehreren Spielern ist, die mit dem Verein aus Mönchengladbach in Verbindung gebracht werden. Bisher gibt es keine Informationen über ein offizielles Angebot oder eine Einigung zwischen den Parteien. Daher ist es treffender, diese Meldung als ernsthaftes Interesse und nicht als vollzogenen Transfer zu werten.

Borussia plant, die zentrale Defensive vor der neuen Saison zu verstärken. Der deutsche Club sucht nach jungen, physisch starken Spielern, die mehrere defensive Aufgaben übernehmen können und Entwicklungspotenzial besitzen.

Mit einer Körpergröße von 190 cm und einem starken linken Fuß wird O‘rozov als ein Kandidat angesehen, der diese Anforderungen erfüllt. Transfermarkt führt seine Hauptposition als Innenverteidiger auf.

Weltmeisterschaft könnte Türen nach Europa öffnen

Die usbekische Nationalmannschaft konnte in den Spielen gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Dennoch wurde das Mundial zu einer Chance für junge Spieler, sich auf internationaler Ebene zu präsentieren.

Jahongir O‘rozov fiel in den Einsätzen für die Nationalmannschaft durch seine Zweikämpfe, seine Stärke in der Luft und sein Spiel beim Aufbau von hinten auf.

Die Weltmeisterschaft ist für Scouts der Top-Ligen ein riesiges Schaufenster. Einige überzeugende Spiele können den Status eines Spielers auf dem Transfermarkt drastisch verändern. Die Meldung über O‘rozov ist wahrscheinlich eines der ersten Ergebnisse dieses Prozesses.

Der Weg von Bunyodkor über die Türkei

Jahongir O‘rozov ist ein Produkt der Bunyodkor-Fußballakademie. Nachdem er sich in der ersten Mannschaft des Hauptstadtclubs bewiesen hatte, wechselte er 2023 zum türkischen Verein Eyüpspor.

Unterlagen des türkischen Fußballverbandes zeigen, dass sein Vertrag bei Eyüpspor im August 2023 begann und später im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde.

Der Spieler war 2024 als Leihspieler beim Dinamo Samarkand aktiv. Später wechselte er fest in den Kader des Vereins.

Laut Transfermarkt ist O‘rozov seit dem 25. Februar 2025 fester Spieler von Dinamo. Sein aktueller Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2027.

Auch in der Nationalmannschaft überzeugend

Jahongir O‘rozov spielte auch in verschiedenen Jugendnationalmannschaften Usbekistans. Nach seinen Erfahrungen in internationalen Jugendturnieren wurde er in die A-Nationalmannschaft berufen.

In der Transfermarkt-Datenbank ist vermerkt, dass der Verteidiger sechs Spiele für die usbekische Nationalmannschaft bestritt und ein Tor erzielte.

Dass Fabio Cannavaro dem jungen Spieler bei der WM eine Chance gab, könnte einen neuen Abschnitt in seiner Karriere einleiten. Das Interesse eines Bundesliga-Clubs nach der Weltmeisterschaft zeigt, dass diese Entscheidung nicht umsonst war.

Marktwert des Spielers bei 600.000 Euro

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert von Jahongir O‘rozov auf 600.000 Euro. Sein Marktwert wurde zuletzt am 13. Mai 2026 aktualisiert.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und das Interesse europäischer Clubs könnten jedoch den realen Transferpreis erhöhen. Der Vertrag mit Dinamo bis Ende 2027 verschafft dem Club aus Samarkand zudem eine gute Verhandlungsposition.

Sollte Borussia sein Interesse in ein offizielles Angebot verwandeln, ist es wahrscheinlich, dass die Ablösesumme über der Transfermarkt-Bewertung liegen wird.

Bundesliga wäre ein großer Schritt für O‘rozov

Ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach könnte der größte Schritt in der Karriere von Jahongir O‘rozov sein.

Die deutsche Liga zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit, starke physische Zweikämpfe und einen großen Fokus auf die Entwicklung junger Spieler aus. Dieses Umfeld könnte dem usbekischen Verteidiger helfen, taktisch und technisch weiter zu wachsen.

Gleichzeitig wird die Anpassung an Europa, der Kampf um einen Stammplatz und die neuen Anforderungen im Fußball nicht einfach sein. Für O‘rozov wird nicht nur der Transfer, sondern vor allem die regelmäßige Spielpraxis entscheidend sein.

Bisher gibt es keine Meldungen über Verhandlungen oder ein offizielles Angebot. Doch allein die Nennung von Jahongir O‘rozov in einem renommierten Magazin wie dem Kicker bedeutet, dass seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft nicht unbemerkt geblieben sind.

Usbekistans Weg beim Mundial ist zu Ende, aber für einige Spieler könnte nun ein neuer Weg nach Europa beginnen.