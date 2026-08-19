Ärzte veröffentlichen Befunde zu Jamal Musialas Gesundheitszustand

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Ärzte veröffentlichen Befunde zu Jamal Musialas Gesundheitszustand

Dass Bayern-Mittelfeldspieler Jamal Musiala auf dem Spielfeld das Bewusstsein verlor, hat in der Fußballwelt große Besorgnis ausgelöst. Nachdem dies innerhalb von vier Tagen zum zweiten Mal passiert war, äußerten führende medizinische Experten ihre Einschätzung zu seinem Gesundheitszustand und seiner Diagnose, wie Goal.com berichtet .

Wie die BILD berichtet, verlor der 23-Jährige im Testspiel des Münchner Klubs gegen Heidenheim erneut das Bewusstsein. Zuvor hatte es bereits im Spiel gegen RB Leipzig einen ähnlich erschreckenden Vorfall gegeben. Nachdem der Mittelfeldspieler auf dem Spielfeld medizinisch versorgt worden war, musste er den Platz verlassen.

Medizinische Diagnose und neurologische Befunde

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass der Verein über die Situation vollständig informiert sei und der Spieler die notwendige Unterstützung erhalte. Später gab Jamal Musiala selbst eine Erklärung ab und teilte mit, dass bei ihm aufgrund einer neurologischen Dysfunktion vorübergehende Bewusstlosigkeitsanfälle diagnostiziert worden seien.

Die deutsche Publikation kontaktierte Professor Christoph Kleinschnitz, Leiter der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen, um eine fachliche Einschätzung der Situation zu erhalten. Nach Ansicht des Spezialisten könnte es sich aus neurologischer Sicht um einen epileptischen Anfall oder eine Form der Absenzepilepsie handeln, da die Symptome einer kurzfristigen Reaktionslosigkeit dazu passen.

Die Zukunft des Spielers und der Behandlungsverlauf

Professor Kleinschnitz erklärte, dass die Erkrankung behandelbar sei, jedoch eine langfristige Therapie erfordere. Die Ärzte sind der Ansicht, dass der Fußballer bei einem richtigen Vorgehen seine Profikarriere fortsetzen kann und dieser Zustand nicht deren Ende bedeuten muss.

Dieses gesundheitliche Problem fällt in eine schwierige Phase mit schweren Verletzungen in der Karriere des Spielers. Zur Erinnerung: Musiala erlitt im Spiel gegen Paris Saint-Germain bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft einen Wadenbeinbruch und eine schwere Verletzung am Sprunggelenk und verpasste dadurch einen wichtigen Teil der Saison 2025/26.

Derzeit besteht die wichtigste Aufgabe des Fußballers darin, sich nach seinen orthopädischen Verletzungen vollständig zu erholen und gleichzeitig die neu festgestellte neurologische Erkrankung zu behandeln. Die Experten sind überzeugt, dass der Spieler dank der richtigen Therapie bald zu seiner besten sportlichen Form zurückkehren wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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