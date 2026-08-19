José Mourinho verrät, wie er Vinícius Júnior von einem Wechsel zu Arsenal abhielt

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José Mourinho verrät, wie er Vinícius Júnior von einem Wechsel zu Arsenal abhielt

Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho äußerte sich dazu, wie er den brasilianischen Angreifer Vinícius Júnior davon überzeugte, beim Verein zu bleiben und seinen Vertrag zu verlängern. Die Geschichte sorgte in der Fußballwelt für großes Aufsehen, da der bestehende Vertrag des Spielers kurz vor seinem Ende stand und Vertreter der Premier League versucht hatten, die Situation auszunutzen. Dies wurde von Goal.com berichtet .

Laut Goal.com war Vinícius Júnior in die letzten zwölf Monate seines bestehenden Vertrags mit dem Madrider Klub eingetreten, während sich die Verhandlungen zwischen den Parteien im Winter etwas verlangsamt hatten. Der englische Meister Arsenal wollte die Situation sofort ausnutzen, nahm Kontakt zu den Vertretern des Spielers auf und hoffte, den Transfer abzuschließen. Mikel Arteta wollte die Offensive seiner Mannschaft mit dem brasilianischen Talent verstärken.

Mourinhos entscheidendes Gespräch

In einem Interview mit El Chiringuito sprach José Mourinho über seine Rolle dabei, den Spieler von einem Verbleib in Madrid zu überzeugen. Der portugiesische Trainer betonte, dass die Vertragsverlängerung nicht allein sein Verdienst gewesen sei, sondern auch gezeigt habe, wie eng der Spieler tatsächlich an Real Madrid gebunden sei.

Dennoch räumte der Cheftrainer ein, ein direktes und offenes Gespräch mit dem Spieler geführt zu haben. Mourinho erinnerte sich an seine Worte an Vinícius und erklärte, er habe ihm klargemacht, dass ein Abschied vom Verein keinen Sinn ergebe.

Ein Abschied wäre es nicht wert gewesen

José Mourinho erinnerte sich an seine Worte an den Spieler: „Vini, wohin willst du gehen? Du warst nur in Brasilien und kennst nur Real Madrid ... Real Madrid versteht man erst, wenn man den Verein verlässt. Wenn du gehst, wirst du erkennen, was Real Madrid wirklich ist. Geh nicht, es ist es nicht wert.“

Der Spieler unterschrieb schließlich einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von fast sechs Jahren und bleibt damit bis 2032 beim spanischen Spitzenklub. José Mourinho fügte hinzu, dass die allgemeine Entwicklung der Mannschaft, die Arbeitsweise und der Fleiß der Spieler Vinícius’ Entscheidung positiv beeinflusst hätten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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