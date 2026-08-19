Mikel Arteta will mit Arsenal historischen Erfolg wiederholen

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Mikel Arteta will mit Arsenal historischen Erfolg wiederholen

Arsenals Cheftrainer Mikel Arteta bereitet sich darauf vor, in der englischen Premier League den historischen Erfolg von zwei Meistertiteln in Folge zu erreichen. In einem Interview mit TalkSPORT betonte der spanische Trainer, dass die erstmalige Titelverteidigung in der Vereinsgeschichte zum wichtigsten Ziel der Mannschaft geworden sei. Goal.com berichtet .

Nachdem die Gunners in der vergangenen Saison nach 22 Jahren Wartezeit den englischen Meistertitel gewonnen hatten, wollen sie ihre Dominanz weiter festigen. In der Geschichte der Premier League ist es nur Trainerlegenden wie Sir Alex Ferguson, José Mourinho und Pep Guardiola gelungen, den Titel zweimal in Folge zu verteidigen. Arteta möchte sich dieser Elitegruppe anschließen.

Eine neue Ära nach Guardiola

Der Abschied von Pep Guardiola nach einem Jahrzehnt als Trainer von Manchester City hat das Wettbewerbsbild im englischen Fußball drastisch verändert. Für Arteta, der früher als Guardiolas Assistent gearbeitet hat, bringt das Ende der intensiven taktischen Duelle mit seinem ehemaligen Mentor besondere Gefühle mit sich.

„Sie wissen, wie viele Kopfschmerzen und wie viel Schweiß ich in den vergangenen sechs oder sieben Jahren investiert habe, um sein Niveau zu erreichen. Er war eine absolute Inspirationsquelle, hat dieser Liga einen bleibenden Stempel aufgedrückt und uns alle dazu gebracht, besser zu werden“, sagte Arteta über seinen früheren Mentor.

Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Arsenal hat Bruno Guimarães im Sommer-Transferfenster bereits für 75 Millionen Pfund verpflichtet. Mikel Arteta schloss jedoch weitere Aktivitäten nicht aus und erklärte, dass die Transferplanungen des Klubs noch nicht abgeschlossen seien und Möglichkeiten zur Verstärkung der Offensive geprüft würden.

Nachdem Leandro Trossard den Verein verlassen hat und weiterhin Fragen zur Zukunft von Gabriel Martinelli offen sind, sucht Arsenal nach einem neuen Flügelspieler. Auch der von Liverpool umworbene Bradley Barcola soll auf der Wunschliste des Londoner Klubs stehen.

Arteta zeigte sich mit der Unterstützung der Vereinsführung zufrieden und erklärte, dass die Mannschaft ihre internen Möglichkeiten weiterentwickeln, bei passenden Talenten aber auch weiterhin zugreifen werde. Der Trainer verwies auf die unberechenbare Komplexität der Premier League und hofft, das Transferfenster positiv abzuschließen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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