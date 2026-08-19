Mourinho enthüllt Details seines geheimen Gesprächs mit Vinícius

Real MadridDie größte Intrige rund um Real Madrid, über die monatelang diskutiert wurde, ist endlich beendet: Der größte Star des Teams, Vinícius Júnior, hat beim Königlichen Klub einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Madrids Cheftrainer José Mourinho enthüllte erstmals, welcher persönliche Rat und welches einflussreiche Gespräch hinter der Entscheidung des brasilianischen Angreifers standen, beim Klub zu bleiben – was hielt Vini in Madrid?

„Erst wenn du gehst, wirst du es verstehen“: Mourinhos offenes Geständnis

In der beliebten spanischen Sendung El Chiringuito berichtete José Mourinho sichtlich bewegt, was er dem Spieler in der entscheidenden Phase der Verhandlungen gesagt hatte:

„Hat Vini seinen Vertrag wegen mir verlängert? Nein, nein. Natürlich habe ich offen mit ihm gesprochen. Ich sagte zu ihm: ‚Vini, du kennst nur Madrid. Erst wenn du gehst, wirst du verstehen, wie groß dieser Klub ist und worauf du verzichtet hast. Geh nicht, es ist es nicht wert!‘ Er hat sich hier gefunden, er ist an seinem Platz“, sagte José Mourinho.

Vinícius Júniors neuer Vertrag und die wichtigsten Zahlen

Kennzahl Vertrags- und Spielerdetails Spieler / Alter Vinícius Júnior (26 Jahre, Flügelspieler) Klub Real Madrid (Spanien) Laufzeit des neuen Vertrags Bis zum Sommer 2032 Vorheriger Vertrag Galt bis 2027 Hauptinteressent Arsenal (Londoner Klub mit ernsthaftem Interesse)

Arsenals Interesse und der ambitionierte Plan bis 2032

Da sich der aktuelle Vertrag des 26-jährigen brasilianischen Stars dem Ende näherte, hatte Arsenal ernsthafte Bemühungen um eine Verpflichtung gestartet. Doch dank Mourinhos psychologischem Einfluss, der Entschlossenheit der Klubführung und langwieriger Verhandlungen entschied sich Vinícius, in Madrid zu bleiben und die besten Jahre seiner Karriere direkt bis 2032 Real Madrid zu widmen.

Glaubt ihr, dass Vinícius Júnior mit seinem Verbleib in Madrid bis 2032 die richtige Entscheidung getroffen hat, oder wäre es für ihn spannender gewesen, sich in der Premier League zu beweisen?

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