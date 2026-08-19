Mourinho enthüllt Details seines geheimen Gesprächs mit Vinícius

·0·Sport
Mourinho enthüllt Details seines geheimen Gesprächs mit Vinícius

Real MadridDie größte Intrige rund um Real Madrid, über die monatelang diskutiert wurde, ist endlich beendet: Der größte Star des Teams, Vinícius Júnior, hat beim Königlichen Klub einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Madrids Cheftrainer José Mourinho enthüllte erstmals, welcher persönliche Rat und welches einflussreiche Gespräch hinter der Entscheidung des brasilianischen Angreifers standen, beim Klub zu bleiben – was hielt Vini in Madrid?

„Erst wenn du gehst, wirst du es verstehen“: Mourinhos offenes Geständnis

In der beliebten spanischen Sendung El Chiringuito berichtete José Mourinho sichtlich bewegt, was er dem Spieler in der entscheidenden Phase der Verhandlungen gesagt hatte:

„Hat Vini seinen Vertrag wegen mir verlängert? Nein, nein. Natürlich habe ich offen mit ihm gesprochen. Ich sagte zu ihm: ‚Vini, du kennst nur Madrid. Erst wenn du gehst, wirst du verstehen, wie groß dieser Klub ist und worauf du verzichtet hast. Geh nicht, es ist es nicht wert!‘ Er hat sich hier gefunden, er ist an seinem Platz“, sagte José Mourinho.

Vinícius Júniors neuer Vertrag und die wichtigsten Zahlen

Kennzahl

Vertrags- und Spielerdetails

Spieler / Alter

Vinícius Júnior (26 Jahre, Flügelspieler)

Klub

Real Madrid (Spanien)

Laufzeit des neuen Vertrags

Bis zum Sommer 2032

Vorheriger Vertrag

Galt bis 2027

Hauptinteressent

Arsenal (Londoner Klub mit ernsthaftem Interesse)

Arsenals Interesse und der ambitionierte Plan bis 2032

Da sich der aktuelle Vertrag des 26-jährigen brasilianischen Stars dem Ende näherte, hatte Arsenal ernsthafte Bemühungen um eine Verpflichtung gestartet. Doch dank Mourinhos psychologischem Einfluss, der Entschlossenheit der Klubführung und langwieriger Verhandlungen entschied sich Vinícius, in Madrid zu bleiben und die besten Jahre seiner Karriere direkt bis 2032 Real Madrid zu widmen.

Glaubt ihr, dass Vinícius Júnior mit seinem Verbleib in Madrid bis 2032 die richtige Entscheidung getroffen hat, oder wäre es für ihn spannender gewesen, sich in der Premier League zu beweisen?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese gute Nachricht sofort mit allen Real-Madrid-Fans!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ärzte veröffentlichen Befunde zu Jamal Musialas GesundheitszustandÄrzte veröffentlichen Befunde zu Jamal Musialas GesundheitszustandHeute, 14:31Arsenal-Führung äußert sich zu möglichen Transfers von EigengewächsenArsenal-Führung äußert sich zu möglichen Transfers von EigengewächsenHeute, 14:18Kylian Mbappe in der Kritik: Gründe und AnalyseKylian Mbappe in der Kritik: Gründe und AnalyseHeute, 14:14Mikel Arteta will mit Arsenal historischen Erfolg wiederholenMikel Arteta will mit Arsenal historischen Erfolg wiederholenHeute, 13:50José Mourinho verrät, wie er Vinícius Júnior von einem Wechsel zu Arsenal abhieltJosé Mourinho verrät, wie er Vinícius Júnior von einem Wechsel zu Arsenal abhieltHeute, 13:39Yan Diomande wechselt für 125 Millionen Euro zu Real MadridYan Diomande wechselt für 125 Millionen Euro zu Real MadridHeute, 13:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt