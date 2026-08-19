Arsenal-Führung äußert sich zu möglichen Transfers von Eigengewächsen

Arsenals Geschäftsführer Richard Garlick hat nicht ausgeschlossen, dass der Londoner Klub seine talentierten Eigengewächse Myles Lewis-Skelly und Ethan Nwaneri in den letzten Tagen des Transferfensters verkauft. In einem Interview mit der BBC erklärte der Vereinschef, dass der Klub bereit sei, passende Angebote für seine Akademie-Absolventen zu prüfen. Dies könnte Mikel Artetas Team finanziellen Spielraum für die Verpflichtung neuer Spieler verschaffen. Goal.com berichtet .

Obwohl die Gunners im laufenden Transferfenster Spieler wie Christos Tzolis und Bruno Guimarães zur Verstärkung ihres Kaders verpflichtet haben, will Cheftrainer Mikel Arteta die Mannschaft weiter verbessern. Insbesondere die Absicherung der Abwehr nach der Verletzung von William Saliba sowie die Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers bleiben Prioritäten. Daher schließt der Klub auch den Verkauf seiner selbst ausgebildeten jungen Stars zur Beschaffung erheblicher Einnahmen nicht aus.

Der Transfermarkt und die wichtigsten Interessenten

Unter den jungen Talenten des Teams gilt Ethan Nwaneri als der Spieler, der den Klub am ehesten verlassen könnte, nachdem er für das Community-Shield-Spiel gegen Manchester City nicht in den Kader aufgenommen wurde. Myles Lewis-Skelly zeigte in dieser Partie jedoch im zentralen Mittelfeld eine herausragende Leistung und erhielt dafür viel Lob von Experten. Der englische Nachwuchsnationalspieler weckt derzeit das Interesse mehrerer großer Premier-League-Konkurrenten von Arsenal

Medienberichten zufolge interessieren sich insbesondere Manchester United und Chelsea für Myles Lewis-Skelly. Sein Transferwert wird auf 45 Millionen Pfund geschätzt. Dies zwingt die Führung des Londoner Klubs, einen Ausgleich zwischen den finanziellen Interessen des Vereins und der Zukunft des jungen Spielers zu suchen.

Die offizielle Position der Vereinsführung

Richard Garlick erklärte, der Klub strebe keinen aktiven Verkauf seiner jungen Spieler an, sei aber zu Verhandlungen bereit, falls ein Angebot eingehe, das sowohl für den Spieler als auch für den Verein vorteilhaft sei. „Myles hat das Ende der vergangenen Saison und den Beginn der laufenden Spielzeit hervorragend absolviert, und wir sind mit ihm sehr zufrieden. Auch Ethan hat eine ausgezeichnete Vorbereitung gezeigt“, sagte der Geschäftsführer des Klubs.

Der Arsenal-Chef fügte hinzu, dass der Verein zu Recht stolz auf die Erfolge seiner Akademie sei. Laut Garlick möchten die Fans stets sehen, wie Eigengewächse das Trikot der ersten Mannschaft tragen, auf dem Platz stehen und zu den Siegen des Teams beitragen. Deshalb werde jede Transferentscheidung sorgfältig abgewogen.