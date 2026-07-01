Lamine Yamal: "Frankreich ist nicht stärker als wir, wir werden Weltmeister werden"

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Lamine Yamal: "Frankreich ist nicht stärker als wir, wir werden Weltmeister werden"

Lamine Yamal, der junge Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, hat seine festen Ziele vor der kommenden Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Der talentierte Stürmer bewertete die Möglichkeiten Spaniens hoch und betonte, dass sein Team in der Lage sei, jeden Gegner zu besiegen. Seiner Meinung nach ist "La Roja" derzeit eine der stärksten Mannschaften der Welt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com erklärte Yamal, dass er keine Angst vor der französischen Nationalmannschaft habe, die als einer der Hauptkonkurrenten Spaniens gilt. Er erinnerte daran, dass die Schützlinge von Didier Deschamps Spanien nicht überlegen seien und dass die gegenseitigen Spiele dies bewiesen hätten. Das junge Talent ist fest davon überzeugt, die Weltmeisterschaft in Nordamerika zu gewinnen.

Konkurrenz mit Frankreich und Spaniens Überlegenheit

In seinem Interview ging Yamal auf den Hype um die französische Nationalmannschaft ein und sagte, dass er sie nicht für ein unschlagbares Team halte. "Kein Team kann als unschlagbar bezeichnet werden. Frankreich ist nicht besser als wir; sie konnten uns seit der Europameisterschaft nicht besiegen. Momentan ist uns niemand voraus und es gibt keinen klaren Favoriten", betonte der Fußballer.

Bekanntlich besiegte Spanien im Halbfinale der Euro 2024 Frankreich unter der Führung von Kylian Mbappe. Yamal führte diesen Sieg als Beispiel an und erklärte, dass Spanien bewiesen habe, dass es gegen jeden hochkarätigen Kader достойно bestehen könne. Seinen Worten zufolge wird er mit Beginn des Turniers nur ein Ziel haben – den Pokal hoch in die Luft zu stemmen.

Siegesgefühle und starker Charakter

Neben seinem Können auf dem Platz zeichnet sich Lamine Yamal durch seine Gelassenheit aus. Er sagte, dass er selbst im Falle eines Weltmeistertitels keine Tränen vergießen würde und seine Emotionen kontrollieren könne. Der Fußballer gab zu, dass er nur dann emotional wird, wenn er verletzt ist oder seine Mutter weinen sieht.

"Ich werde nie übermäßig nervös und weine nicht. Nur wenn ich die Tränen meiner Mutter sah, habe ich geweint. Selbst wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, ist es sicher, dass ich nicht weinen werde, das ist unmöglich", sagt der 18-jährige Stürmer. Zudem fügte er auf die Frage, wie er den Sieg feiern würde, hinzu, dass er aufgrund seines religiösen Glaubens keine Tattoos bekommen würde.

Die spanische Nationalmannschaft formiert sich unter der Leitung von Luis de la Fuente mit Vertretern einer neuen Generation. Die Präsenz junger und selbstbewusster Spieler wie Yamal dient als Fundament für die zukünftigen Erfolge des Teams. Die Fußballwelt wartet nun mit großem Interesse darauf, inwieweit sich Yamals kühne Prognosen in der Praxis bewahrheiten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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