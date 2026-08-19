Mourinho schafft Klarheit über Real Madrids Transferpläne

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Mourinho schafft Klarheit über Real Madrids Transferpläne

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho hat eine überraschende Erklärung zur Transferpolitik des Teams im Sommer abgegeben. Der portugiesische Trainer sagte, er erwarte keine weiteren Neuzugänge im Kader.

Die Erklärung erfolgte, nachdem der Königliche Klub auf dem Transfermarkt fast 225 Millionen Euro ausgegeben hatte.

Mourinho: „Mir gefällt dieser Kader“

José Mourinho wurde gefragt, ob das Team weitere Verstärkungen benötige.

Die Antwort des Trainers fiel kurz und eindeutig aus:

„Brauchen wir weitere Transfers? Nein. Mir gefällt dieser Kader. Wir haben genügend Optionen und Spieler. Außerdem bin ich überzeugt, dass ich die Spieler weiterentwickeln kann.“

Damit machte Mourinho deutlich, dass er mit dem aktuellen Kader zufrieden ist und bereit ist, mit den vorhandenen Spielern zu arbeiten.

Wen hat Real Madrid im Sommer verpflichtet?

Der Klub aus Madrid nahm während des Transferfensters mehrere namhafte Fußballer unter Vertrag.

Diese Spieler kamen zum Team:

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Marc Cucurella;

  • Carlos Espí;

  • Yann Diomande.

Diese Transfers ermöglichten es Real Madrid, den Kader auf mehreren Positionen zu verstärken.

225 Millionen Euro ausgegeben

Real Madrid gab während des Sommer-Transferfensters insgesamt fast 225 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Gleichzeitig erzielte der Klub durch Spielerverkäufe auch beträchtliche Einnahmen.

Kennzahl

Summe

Ausgaben für neue Spieler

Rund 225 Mio. €

Einnahmen aus Spielerverkäufen

Knapp 60 Mio. €

Netto-Transferausgaben

Rund 165 Mio. €

Damit ist die Transferbilanz des Klubs derzeit negativ.

Der Fokus liegt nun auf dem bestehenden Kader

Ausgehend von Mourinhos Aussage könnte sich Real Madrid auf die bestmögliche Nutzung der aktuellen Spieler konzentrieren, statt große Transfers auf dem Transfermarkt zu tätigen.

Insbesondere die Worte des portugiesischen Trainers – „Ich bin überzeugt, dass ich die Spieler weiterentwickeln kann“ – waren auch für die jungen Spieler des Teams ein wichtiges Signal.

Die wichtigste Frage, die sich die Fans nun stellen, lautet: Kann Mourinho Real Madrid mit dem ihm zur Verfügung stehenden Kader wieder an die Spitze führen?

Was denken Sie: Braucht Real Madrid weitere Transfers, oder ist der aktuelle Kader stark genug für den Titelkampf? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram und in den sozialen Medien.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaDenzel DumfriesIbrahima Konaté
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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