Yan Diomande wechselt für 125 Millionen Euro zu Real Madrid

Real Madrid hat auf dem Transfermarkt den nächsten spektakulären Transfer getätigt. Nach Angaben von FourFourTwo haben die Königlichen den 19-jährigen Flügelstürmer Yan Diomande von RB Leipzig verpflichtet. Die anfängliche Ablösesumme ohne Boni beträgt 125 Millionen Euro, der Vertrag läuft bis zum Sommer 2033. Goal.com berichtet darüber.

Die rasante professionelle Entwicklung des jungen Fußballers, dessen Wurzeln bei der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste liegen, ist in den vergangenen zwei Jahren zu einer echten Sensation geworden. Trotz des starken Interesses zahlreicher europäischer Topklubs und MLS-Vertreter sowie der Konkurrenz von Paris Saint-Germain und Liverpool entschied sich der Spieler letztlich für Madrid. Zusätzlich zur Ablösesumme sind Boni in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro vorgesehen.

Schwierige Anfänge in den USA und Missachtung durch die MLS

Die ersten Schritte in der Karriere des Fußballers verliefen alles andere als einfach. Im Alter von nur 15 Jahren flog Yan Diomande allein in die USA und wurde an der DME Academy im Bundesstaat Florida aufgenommen. Obwohl er kein Englisch sprach, passte er sich schnell an und führte den halbprofessionellen Klub AS Frenzi 2023 zur UPSL-Meisterschaft.

Die Trainer und Scouts des örtlichen Klubs Orlando City beachteten das junge Talent damals jedoch nicht. Trainer Todd Eason zufolge informierte er Vertreter von Orlando City mehrfach über den vielversprechenden Spieler und bat darum, ihn zum Training der zweiten Mannschaft einzuladen. Die Klubverantwortlichen schoben dies jedoch immer wieder auf. Dadurch verpasste der US-Klub die Chance auf diesen Transfer.

Glanzzeit in Europa und Erfolg in der Bundesliga

Nach Ablauf seines Studentenvisums musste der Spieler aus den USA in seine Heimatstadt Abidjan zurückkehren, doch später öffnete sich für ihn die Tür nach Europa. Ende 2024 nahm ihn der spanische Klub Leganés unter Vertrag. Nachdem Yan Diomande dort nur zehn Spiele bestritten hatte, kaufte ihn der deutsche Klub RB Leipzig für 20 Millionen Euro.

Der Flügelstürmer überzeugte in der Bundesliga sofort, gewann die Auszeichnung Rookie of the Season und leistete einen wichtigen Beitrag zum dritten Platz von RB Leipzig in der Liga. Außerdem spielte er erfolgreich für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup und in den WM-Play-offs.