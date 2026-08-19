Juventus Will Arthurs Vertrag Vorzeitig Auflösen

Der Turiner Klub Juventus arbeitet daran, den laufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Arthur Melo vorzeitig zu beenden. Der Brasilianer war 2020 mit großen Erwartungen verpflichtet worden, doch seine Zeit in Italien verlief nicht wie erhofft. Beide Seiten sollen eine einvernehmliche Vertragsauflösung bevorzugen. Dies berichtet Goal.com.

Laut Sky Sport Italia lief der Vertrag zwischen dem Klub und dem Spieler ursprünglich bis Juni 2027. Nun verhandeln die Parteien über eine vorzeitige Beendigung des Vertrags, die beiden Seiten neue Möglichkeiten eröffnen würde. Dieser Schritt ist Teil der Politik von Juventus, sich von Spielern mit hohen Gehältern zu trennen, die nicht in den Plänen des Cheftrainers stehen.

Arthurs Abenteuer in Turin und Europa

Der Wechsel von Arthur Melo 2020 vom FC Barcelona zu Juventus war einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der Serie A. Die Vereinbarung wurde getroffen, um das finanzielle Gleichgewicht zu wahren; im Gegenzug wechselte Miralem Pjanić zum katalanischen Klub. Die Leistungen auf dem Platz konnten jedoch nicht mit dem finanziellen Aufsehen mithalten.

In seinen ersten Spielzeiten in Italien hatte der Mittelfeldspieler sowohl körperlich als auch taktisch Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. In seiner ersten Saison kam er in der Liga nur auf 22 Einsätze, in der zweiten auf 20. In der Folge war seine Laufbahn von Leihstationen in Europa und Südamerika geprägt.

Herausforderungen Während Seiner Leihen

Nachdem er seinen Platz bei Juventus verloren hatte, musste der Mittelfeldspieler für verschiedene Mannschaften spielen. Er lief auf Leihbasis für Liverpool, Fiorentina, Girona und sogar für Grêmio in seiner brasilianischen Heimat auf.

Seine letzte Zeit bei Grêmio war die erfolgreichste Phase, um wieder Spielpraxis zu sammeln. Da der brasilianische Klub die von Juventus geforderte Ablösesumme jedoch nicht aufbringen konnte, musste Arthur nach Turin zurückkehren und blieb aus dem Kader der ersten Mannschaft außen vor.

Nach Informationen von Goal.com zeichnet sich angesichts des nahenden Endes des Sechsjahresvertrags ab, dass eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit für Juventus und Arthur Melo die beste Lösung ist. Diese Entscheidung würde dem Spieler ermöglichen, seine Karriere bei einem anderen Klub neu zu starten.