NASA veröffentlicht Foto eines Mondkraters nach dem Einschlag einer Falcon 9

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat die ersten klaren Bilder eines neuen Kraters auf der Mondoberfläche veröffentlicht. Diese Spur ist das Überbleibsel der SpaceX zugehörigen Oberstufe einer Falcon 9-Rakete, die auf dem Mond einschlug und das Ereignis zu einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Beobachtungen in der Geschichte der Weltraumforschung machte. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ereignete sich der Zusammenstoß am 5. August dieses Jahres. Die vier Tonnen schwere Oberstufe der Rakete prallte mit einer Geschwindigkeit von etwa 8.700 Kilometern pro Stunde auf die Mondoberfläche. Zuvor hatte die südkoreanische Mondsonde Danuri Bilder vor und nach dem Einschlag übermittelt, doch die neuesten Aufnahmen erweitern den Umfang der Weltraumforschung noch weiter.

Mondaufnahmen und neue Bilder

Die neuen Aufnahmen des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA wurden am 11. und 12. August gemacht. Für die wissenschaftliche Analyse wurde jedes Bild doppelt vergrößert, sodass ein etwa 300 Meter breiter kleiner Bereich der Mondoberfläche detailliert untersucht werden konnte.

Nach Angaben von Behördenvertretern musste die LRO-Sonde sechs Tage warten, bis das gewünschte Gebiet vor ihre Kamera gelangte. Die aus verschiedenen Winkeln und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen aufgenommenen Bilder ermöglichten den Wissenschaftlern eine genaue Bewertung der besonderen Merkmale des Kraters.

Größe und Struktur des Kraters

Den erhobenen Daten zufolge ist der entstandene Krater 18 Meter breit. Anhand des Schattens der untergehenden Sonne wurde festgestellt, dass seine Tiefe 3 Meter nicht überschreitet. Dies deutet darauf hin, dass das Objekt etwas flacher als erwartet entstanden ist.

Bei der Untersuchung der Bilder entdeckten Fachleute außerdem verschiedene helle Streifen, die sich um den Krater herum verteilen:

Dunklere Streifen — Oberflächenstaub und Gesteinsschichten, die über lange Zeit dem Sonnenwind, kosmischer Strahlung und Einschlägen von Mikrometeoriten ausgesetzt waren.

Helle Streifen — Überreste völlig neuen und unberührten Materials, das aus tieferen Schichten der Mondoberfläche nach oben geschleudert wurde.

Zur Erinnerung: DieFalcon 9-Rakete wurde im Januar dieses Jahres ins All gestartet. Sie brachte den US-Lander Blue Ghost 1 sowie die von Japans ispace betriebene Resilience-Station erfolgreich auf eine Flugbahn zum Mond.

Nach der Abtrennung der Nutzlast reichte der Treibstoff in der Oberstufe der Rakete nicht für eine Rückkehr zur Erde aus. Infolgedessen setzte sie ihren Flug eigenständig zum Mond fort und schlug schließlich im August auf dessen Oberfläche ein, wobei sie diese gewaltige Spur hinterließ.