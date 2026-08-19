Real Madrid und der Rodri-Transfer: Was sagt José Mourinho dazu

Eine der zentralen Geschichten im spanischen Fußball ist der Wechsel des Mittelfeldspielers Rodri von Manchester City zum FC Barcelona, der für große Diskussionen sorgt. Zuvor war berichtet worden, dass der Hauptstadtklub große Anstrengungen unternommen hatte, um den Spieler zu verpflichten, er sich letztlich jedoch für das katalanische Team entschied. Während diese Situation als Rückschlag für Real Madrid gewertet wird, äußerte sich Cheftrainer José Mourinho in einem Interview mit El Chiringuito dazu und klärte die Spekulationen auf. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com rief der erfahrene Trainer dazu auf, die nach der Absage des Spielers entstandene Situation nicht zu dramatisieren. Mourinho erklärte, dass der spanische Spitzenklub dem Mittelfeldspieler ein angemessenes Angebot unterbreitet habe und er persönlich zweimal mit ihm gesprochen habe. Im Verlauf des Prozesses aufgekommene Zweifel beeinflussten jedoch den Ausgang der Verhandlungen.

Der prinzipienfeste Ansatz des Trainers

«Ich habe zweimal mit ihm gesprochen, und Real Madrid hat ihm ein sehr gutes Angebot gemacht», sagte José Mourinho. Dem Trainer zufolge begann Rodri zu zögern, und seine Zweifel warfen auch bei Mourinho Fragen auf. Danach ist es nicht ausgeschlossen, dass der Hauptstadtklub teilweise das Interesse an diesem Transfer verlor.

Mourinho lobte die persönlichen Eigenschaften des Spielers und betonte besonders, dass dieser dem Klub gegenüber großen Respekt gezeigt habe. Zugleich stellte er unmissverständlich klar, dass ein Team von der Größe Real Madrids keine Spieler brauche, die bei einem Wechsel zögern. Mourinhos Ansicht nach muss die Antwort sofort und ohne Zweifel erfolgen, wenn ein Klub wie Real Madrid einen Spieler kontaktiert.

Volles Vertrauen in den Kader

Nach dem Ende der Ära von Toni Kroos und Luka Modrić hatten viele Experten Rodri als idealen Kandidaten gesehen, um das Tempo im Mittelfeld von Real Madrid zu bestimmen. Mourinho wies jedoch entschieden zurück, dass die Mannschaft auf dieser Position ein Problem habe. Der portugiesische Trainer erklärte, er habe volles Vertrauen in das Potenzial und die Entwicklung der vorhandenen Spieler.

«Ich brauche Rodri nicht», fasste Mourinho scharf zusammen. Er betonte, dass es im Team genügend Spieler gebe. Obwohl er weitere Transfers während des geöffneten Transferfensters nicht vollständig ausschloss, zeigte er sich mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Damit bekundete der Trainer sein Vertrauen, dass die Mannschaft auch mit dem bestehenden Kader starke Ergebnisse erzielen kann.