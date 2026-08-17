Ruben Amorim warnt Rafael Leão

Milan-Trainer Ruben Amorim hat eine klare Einschätzung zur Zukunft von Stürmer Rafael Leão im Verein und zu dessen Platz in der Startelf abgegeben. Der Coach betonte, dass der portugiesische Angreifer in einem harten Konkurrenzkampf um seine Position bestehen muss. Dies berichtet Goal.com.

Laut Goal.com verpasste Rafael Leão das Freundschaftsspiel gegen Manchester United wegen einer Verletzung. In der Partie in Breslau feierte Milan einen überzeugenden Sieg und erzielte vier unbeantwortete Tore. Die Treffer von Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos und Ruben Loftus-Cheek unterstrichen die starke Form der Mannschaft in ihren Vorbereitungsspielen.

Transfergerüchte und Konkurrenzkampf im Kader

Der 27-Jährige hatte am Ende der vergangenen Saison seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung im Ausland nicht verborgen. England oder Spanien galten als bevorzugte Ziele. Doch obwohl das Ende des Transferfensters nur noch zwei Wochen entfernt ist, sind bislang keine konkreten Angebote eingegangen.

Nach Informationen von TMW äußerte sich Ruben Amorim zur Situation seines Spielers: "Ich glaube nicht, dass es eine schwere Verletzung ist, aber ich kann derzeit nicht sicher sagen, ob er bereit sein wird. Leão ist unser Spieler. Wir freuen uns, ihn in der Mannschaft zu haben; er ist ein wertvoller Fußballer. Aber er muss kämpfen."

Die Lage der Mannschaft vor der Serie A

Nach Ansicht des Trainers wird der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft härter denn je. Besonders der junge Spieler Alphadjo Cissé bereitet dem Trainerstab mit seinen Leistungen in den vergangenen Spielen Kopfzerbrechen. Auch Alexis Saelemaekers, der seine Position verändert hat, sowie der bald zurückkehrende Christian Pulisic werden den Konkurrenzkampf auf den Flügeln weiter verschärfen.

Rafael Leão kämpft derzeit gegen die Zeit, um sich bis zum bevorstehenden Auftaktspiel von Milan in der Serie A gegen den kommenden Gegner aus Turin vollständig zu erholen. Sollte der Angreifer ausfallen, erhalten andere Spieler, die in den Vorbereitungsspielen überzeugt haben, die Chance, von Beginn an aufzulaufen.