Liverpool bietet PSG 135 Millionen Euro für Bradley Barcola

Liverpool hat seine Bemühungen um die Verpflichtung von Paris-Saint-Germain-Angreifer Bradley Barcola deutlich verstärkt. Laut Foot01 haben die Reds von der Merseyside ein verbessertes offizielles Angebot in Höhe von 135 Millionen Euro für den französischen Flügelspieler abgegeben. Das Finanzpaket liegt deutlich über den bisherigen Angeboten von mehr als 100 Millionen Euro und zeigt, dass die Vereinsführung den Transfer schnell abschließen will. Goal.com berichtet .

Diese dramatische Wende in den Transferverhandlungen fiel auf den Spieltag. PSG-Trainer Luis Enrique nahm Bradley Barcola für das Ligue-1-Spiel gegen Lens nicht in den Kader auf. Obwohl der Coach eine öffentliche Stellungnahme zur Zukunft des Spielers verweigerte, deutet dessen vollständige Nichtberücksichtigung darauf hin, dass die Verhandlungen zwischen den Klubs eine entscheidende Phase erreicht haben.

Ablöse und Position von PSG

Die PSG-Führung hatte den Spieler zunächst mit 150 Millionen Euro bewertet. Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi und weitere Verantwortliche prüfen das aktuelle Angebot jedoch ernsthaft, um eine Wiederholung der langwierigen Entwicklungen rund um den Transfer von Kylian Mbappé zu vermeiden. Das Angebot über 135 Millionen Euro, dessen sofortige Ablehnung zunächst erwartet worden war, wird nun von den Verantwortlichen des Pariser Klubs sorgfältig geprüft.

Liverpools Bereitschaft zu diesem großen finanziellen Schritt soll zudem dadurch positiv beeinflusst worden sein, dass die Führung von Amazon in die Kapitalstruktur des Klubs eingestiegen ist. Dass der englische Verein keine Kosten scheut, um seinen Kader zu verstärken, zeugt von seinen großen Zielen auf europäischer Bühne. Auch der Spieler selbst möchte seine Karriere beim Klub von der Merseyside fortsetzen.

Weitere Interessenten und Zukunftspläne

Medienberichten zufolge hat auch der Premier-League-Gigant Arsenal Interesse am Spieler bekundet. Da es zwischen dem Londoner Klub und PSG jedoch keine offiziellen Gespräche gegeben hat, erscheint ein Wechsel ins Emirates Stadium derzeit nicht realistisch. Weil die Verhandlungen zwischen Liverpool und dem französischen Flügelspieler bereits weit fortgeschritten sind, werden die Chancen der anderen Interessenten als gering eingeschätzt.

Der Wechsel des ehemaligen Lyon-Spielers Bradley Barcola von Paris nach England könnte zu einem der spektakulärsten Transfers des aktuellen Transferfensters werden. Die PSG-Führung dürfte bald eine endgültige Entscheidung treffen, da es für beide Seiten wichtig ist, den Kader zum Saisonbeginn vollständig zusammengestellt zu haben.