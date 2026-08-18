iQOO Neo 11 Ultra vorgestellt: 9100 mAch Akku und leistungsstarker Dimensity 9500M

Das neue Flaggschiff-Smartphone von iQOO, das iQOO Neo 11 Ultra, wurde auf dem chinesischen Markt offiziell vorgestellt. Laut Ixbt.com konnte das Gerät mit seinen fortschrittlichen technischen Daten, dem riesigen Akku und dem erschwinglichen Preis Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zählt zu den wenigen Geräten seiner Klasse mit besonders hoher Akkulaufzeit. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Preis des neuen Smartphones beginnt in China bei 3399 Yuan, umgerechnet etwa 500 US-Dollar. Unter Berücksichtigung lokaler staatlicher Subventionen können Käufer das Flaggschiff für 2899 Yuan (430 US-Dollar) erwerben. Zwar gibt es bislang keine offiziellen Angaben zum internationalen Marktstart, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt in der Technikwelt für großes Interesse.

Leistung und fortschrittliche Hardware

Das iQOO Neo 11 Ultra gehört zu den ersten Smartphones auf dem Markt mit dem Prozessor MediaTek Dimensity 9500M. Dieses SoC unterscheidet sich von der regulären Version Dimensity 9500 durch einen Grafikkern weniger, also 11 statt 12, während die übrigen Funktionen vollständig erhalten bleiben. Der Prozessor arbeitet mit modernem LPDDR5X Ultra RAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 9600 Mbit/s und UFS 4.1 Speicher zusammen.

Ein spezieller Q2-Chip erweitert die Möglichkeiten des Smartphones und verbessert die Bildqualität auf bis zu 2K-Auflösung. Zur Vermeidung von Überhitzung kommt das 8K Ice Dome Kühlsystem zum Einsatz, dessen Dampfkammer eine Fläche von 8000 Quadratmillimetern besitzt. Als Betriebssystem dient OriginOS 6.

Display und fortschrittliche Bildschirmfunktionen

Für Nutzer, die gerne spielen, verfügt das Gerät über ein 6,83-Zoll-Display auf Basis des Materials Visionox F2 mit 2K-Auflösung. Das Panel unterstützt eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Die maximale Gesamt­helligkeit beträgt 2000 Nits, die lokale Spitzenhelligkeit erreicht 4500 Nits und die Touch-Abtastrate liegt bei bis zu 500 Hz.

Akku und Kamera auf Rekordniveau

Eines der wichtigsten Merkmale des Modells ist der 9100 mAch Akku, der größte in der Geschichte der Neo-Serie. Der Akku nutzt eine Siliziumanode der vierten Generation und erreicht eine Energiedichte von 886 W·ch/Liter. Das Gerät unterstützt 100 W Schnellladen sowie einen Bypass-Lademodus, der das Smartphone direkt mit Strom versorgt, ohne den Akku zu laden.

Laut Hersteller ermöglicht die enorme Kapazität 13,7 Stunden ununterbrochenes Spielen von MOBA-Spielen oder 23 Stunden Kurzvideowiedergabe. Die Hauptkamera basiert auf einem 50-Megapixel-Sensor Sony LYTIA 700V mit optischer Stabilisierung und einem Format von 1/1.56 Zoll. Ergänzt wird sie durch ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 16-Megapixel-Frontkamera.

Das Smartphone verfügt über einen seitlichen Aluminiumrahmen, eine matte Rückseite und verstärktes Schutzglas sowie über IP69-Schutz vor Wasser und Staub. Außerdem ist ein moderner Ultraschall-Fingerabdruckscanner unter dem Display integriert.