Jhon Lucumí: „Juventus“ – Italiens größtes Team

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Jhon Lucumí: „Juventus“ – Italiens größtes Team

Der kolumbianische Verteidiger Jhon Lucumí ist offiziell zu Juventus gewechselt und gab dem offiziellen Kanal des Turiner Klubs sein erstes Interview. Wie Goal.com berichtet, machte der Spieler keinen Hehl aus seiner Freude über den Wechsel zum erfolgreichsten Verein Italiens und betonte, dass er sich so schnell wie möglich in seiner neuen Mannschaft einleben möchte. Dies berichtet Goal.com.

Der neue Transfer stößt beim Klub und seinen Fans auf großes Interesse. Lucumí erklärte, dass Juventus nicht nur in Italien, sondern auch in Europa zu den angesehensten Mannschaften gehört, und dass er bereit ist, hier sein volles Potenzial zu zeigen.

Inspirationsquellen im Team und legendäre Verteidiger

Der kolumbianische Fußballer sprach außerdem über die Spieler aus der Geschichte des Turiner Klubs, die ihm als Vorbilder dienen. Seinen Worten zufolge ist sein Landsmann und ehemalige Klubspieler Juan Cuadrado eine große Inspirationsquelle für ihn.

„Wenn ich den Verteidiger aus der Geschichte von Juventus auswählen müsste, der mich inspiriert, würde ich zuerst Juan Cuadrado nennen. Er hat hier großartige Arbeit geleistet und ist für uns alle in Kolumbien zu einem Vorbild geworden, weil er für diese Mannschaft gespielt hat. Auch große Verteidiger wie Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Andrea Barzagli setzen für alle Verteidiger Maßstäbe auf höchstem Niveau“, sagte Lucumí.

Der Cheftrainer und die Pläne für die Zukunft

Der Fußballer erklärte, dass er sich derzeit in einer reifen Phase seiner Karriere befinde und überzeugt sei, dass dieser Schritt die richtige Entscheidung war. Er zweifelt nicht daran, dass er gemeinsam mit seinen hochklassigen Mitspielern dazu beitragen kann, die Ziele der Mannschaft zu erreichen.

Zu seinem ersten Gespräch mit dem Trainer sagte Jhon Lucumí, dass sie bisher nur Zeit für eine Begrüßung gehabt hätten. Er betonte jedoch, dass noch genügend Zeit bleibe, um die Anforderungen des Trainers richtig zu verstehen und sich an dessen Spielweise anzupassen.

Zum Abschluss seiner Ausführungen wandte sich der Verteidiger an die Juventus-Fans und erklärte, dass er es kaum erwarten könne, ihnen im Allianz Stadium sein Können zu zeigen. Er versprach, auf dem Platz alles zu geben und das Vertrauen und die Zuneigung der Fans zurückzuzahlen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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