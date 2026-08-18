Veränderungen in der Chelsea-Führung: Todd Boehly könnte seine Anteile verkaufen

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Veränderungen in der Chelsea-Führung: Todd Boehly könnte seine Anteile verkaufen

Beim Londoner Klub Chelsea könnte es erneut zu einer grundlegenden Veränderung kommen. Laut L’Équipe erwägen Todd Boehly und Mark Walter, zwei führende Figuren in der Gruppe der Haupteigentümer des Klubs, ihre Anteile an Clearlake Capital zu verkaufen. Der mögliche Deal dürfte die Führungsstruktur des englischen Klubs grundlegend verändern. Goal.com berichtet .

Clearlake Capital hält derzeit mehr als 61 Prozent der Anteile an Chelsea und damit die Kontrollmehrheit. Klubpräsident Todd Boehly und Aufsichtsratsmitglied Mark Walter besitzen jeweils rund 13 Prozent. Auch der Schweizer Finanzier Hansjörg Wyss soll einen etwa gleich großen Anteil halten. Berichten zufolge hat sich das Verhältnis zwischen Boehly und Clearlake Capital im Laufe der Zeit verschlechtert.

Konflikte in der Führung und Transfers

Obwohl in den vergangenen Jahren enorme Summen in den Transfermarkt investiert wurden, blieben die Ergebnisse der Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund wurde Todd Boehly zunehmend als einer der Hauptverantwortlichen für die enttäuschenden Leistungen des Teams dargestellt. Nach dem Kauf des Klubs von Roman Abramovich im Jahr 2022 übernahm Boehly zeitweise auch die Aufgaben des Sportdirektors. Sein Eingeständnis, nicht über ausreichende Erfahrung im Fußball zu verfügen, verschärfte die Zweifel und internen Konflikte innerhalb der Führung zusätzlich.

Zur Erinnerung: Chelsea wurde 2022 aufgrund der gegen Roman Abramovich verhängten Sanktionen für knapp 3 Milliarden Euro an US-amerikanische Investoren verkauft. Nach Einschätzungen der englischen Presse ist der Klub inzwischen rund 5,8 Milliarden Euro wert. Sollten Boehly und Walter ihre Anteile an Clearlake Capital verkaufen, wäre dies nach vier Jahren mit Rekordinvestitionen, durchwachsenen Ergebnissen und internen Streitigkeiten ein großer Wendepunkt für den Klub.

ChelseaTodd BoehlyClearlake CapitalEnglische Premier LeagueTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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