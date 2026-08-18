Ronaldo bricht Instagram-Rekord unter Messis Post

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Ronaldo bricht Instagram-Rekord unter Messis Post

Zwei der größten Stars des Fußballs — Cristiano Ronaldo und Lionel Messi wurden erneut gemeinsam in den sozialen Netzwerken erwähnt. Diesmal stellte der portugiesische Stürmer mit einem Kommentar unter Messis Instagram-Post einen Rekord auf.

Nach dem Tod des Vaters von Lionel Messi, Jorge Messi, veröffentlichte der argentinische Fußballer in den sozialen Netzwerken einen Beitrag zu seinem Gedenken. Ronaldo sprach Messi und seinen Angehörigen in einem Kommentar sein Beileid aus und wünschte seiner Familie in den schweren Tagen Kraft und Geduld.

Der kurze, aber herzliche Kommentar des Fußballers blieb den Fans nicht verborgen. Innerhalb kurzer Zeit sammelte er Millionen von Likes.

Am 16. August hatte Ronaldos Kommentar unter Messis Post mehr als 6,7 Millionen Likes erhalten. Damit wurde er zum meistgelikten Kommentar in der Geschichte von Instagram.

Interessanterweise hatte Ronaldo ein solches Ergebnis bereits zuvor erzielt. Ein anderer seiner Kommentare hatte den Instagram-Rekord für Likes aufgestellt. Nun brach der portugiesische Star jedoch seinen eigenen Rekord mit dem Kommentar unter Messis Post.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagram
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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