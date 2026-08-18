Rafael Leão Chelsea zum Schnäppchenpreis angeboten

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Rafael Leão Chelsea zum Schnäppchenpreis angeboten

In den letzten Wochen des Transferfensters wurde AC-Milan-Stürmer Rafael Leão überraschend Chelsea angeboten. Laut La Gazzetta dello Sport ist der Marktwert des portugiesischen Spielers drastisch gesunken, sodass er für nur 34 Millionen Pfund (40 Millionen Euro) verpflichtet werden kann. Goal.com berichtet darüber.

Der 27-jährige Flügelspieler gehört seit einem Jahrzehnt zu den konstantesten und herausragendsten Spielern der Serie A. AC Milan ist jedoch bereit, sich von seinem Leistungsträger zu trennen, um die finanzielle Lage des Klubs zu verbessern und die Bilanz auszugleichen. Die Italiener hatten zunächst versucht, den Spieler an die AS Rom zu verkaufen. Nachdem die Römer jedoch kein Interesse an dem Transfer gezeigt hatten, nahmen die Vertreter des Spielers Kontakt zu anderen europäischen Topklubs auf.

Andere Premier-League-Giganten ziehen sich zurück

Zu Beginn des Sommer-Transferfensters galten Arsenal und Manchester United als die wichtigsten Interessenten für Rafael Leão. Die Gunners wollten insbesondere unter Cheftrainer Mikel Arteta ihre Offensive verstärken und suchten nach einem neuen Spieler, nachdem Leandro Trossard den Klub verlassen hatte. Der Londoner Verein richtete seine Aufmerksamkeit jedoch auf einen anderen Spieler und verpflichtete Christos Tzolis vom Club Brugge.

Auch Manchester United hatte zunächst großes Interesse an dem portugiesischen Flügelspieler gezeigt. Die Verpflichtungen von Matheus Cunha und Bryan Mbeumo in den vergangenen Spielzeiten sorgten bereits für ausreichend Konkurrenz auf den Flügeln. Daher entschieden sich auch die Red Devils, aus dem Transferpoker auszusteigen, wodurch sich für Chelsea eine günstige Situation ergab.

Die Ambitionen des Spielers und eine neue Herausforderung

Rafael Leão hat im Laufe seiner Karriere nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, in der Premier League zu spielen und sich einer größeren Herausforderung zu stellen. In einem früheren Interview sagte er offen, dass er in Italien bereits Trophäen gewonnen habe und nun die Zeit für eine Veränderung gekommen sei.

„Ich brauche eine neue Herausforderung. Ich habe in Italien bereits zwei Trophäen gewonnen und genug Zeit hier verbracht“, sagte der Flügelspieler mit Blick auf seine Zukunft. Da sein Abschied von AC Milan nahezu sicher scheint, könnte Chelsea die nächste Station seiner Karriere werden.

Rafael LeãoChelseaAC MilanTransfersSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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