Milan und Juventus könnten erneut Spieler tauschen

Weniger als eine Woche vor dem Beginn der neuen Serie-A-Saison setzen die Topklubs ihre Kaderplanung fort. Laut Sky Sport könnten Milan und Juventus in den letzten Tagen des Transferfensters einen überraschenden Tauschdeal mit Spielern abschließen, die nicht mehr zu ihren Plänen gehören. Goal.com berichtet .

Beide Teams haben derzeit Spieler, die das Vertrauen ihrer Trainer verloren haben oder zu einem anderen Klub wechseln möchten. Insbesondere Milans Youssouf Fofana und Juves Nico González könnten für andere Vereine zu interessanten Optionen werden. Da nur noch wenig Zeit bis zum Ende des Transferfensters bleibt, dürften solche Vereinbarungen beschleunigt werden.

Neue Optionen für Mittelfeld und Abwehr

Juventus-Trainer Luciano Spalletti fordert für jede Position zwei konkurrenzfähige Spieler. Der Klub aus Turin benötigt dringend einen körperlich starken defensiven Mittelfeldspieler, der im Zentrum Bälle erobern und neben Manuel Locatelli sowie Khéphren Thuram spielen kann.

Franck Kessié galt zunächst als aussichtsreichster Kandidat. Nachdem Milan-Trainer Ruben Amorim den französischen Mittelfeldspieler jedoch auf die Verkaufsliste gesetzt hatte, kontaktierten die Vertreter von Youssouf Fofana umgehend die Juventus-Führung und boten den ehemaligen Monaco-Spieler dem Turiner Klub an.

Auch die Verstärkung der Position des rechtsfüßigen Innenverteidigers bleibt eine dringende Aufgabe, da Gatti und Rugani den Verein voraussichtlich verlassen werden. Laut Sky Sport ist Fikayo Tomori, dessen Abschied von Milan erwartet wird, erneut ins Visier von Juventus geraten.

Milans Offensivpläne und Nico González

Milan plant seinerseits, die Offensive und den Bereich hinter Gonçalo Ramos neu zu gestalten. Der Verbleib von Christian Pulisic gilt derzeit als einzig sicher, während auch Ruben Loftus-Cheek als Option geprüft wird. Da Christopher Nkunku und Rafael Leão den Klub verlassen könnten, werden jedoch Ersatzspieler gesucht.

In dieser Situation kommt die Option Nico González ins Spiel. Nach dem Ende seiner Leihe bei Atlético Madrid kehrte der argentinische Flügelspieler zum Turiner Klub zurück, möchte dort aber keinesfalls bleiben. Seine Vertreter boten ihn Milan an, und die Vereinsführung hat diese Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen.

Die letzten Tage des Transferfensters bieten beiden Klubs die letzte Gelegenheit, überzählige Spieler abzugeben und benötigte Positionen zu besetzen.