Milan und Juventus erwägen Tausch von Youssouf Fofana und Nico González

Weniger als eine Woche vor dem Beginn der neuen Serie-A-Saison könnten Italiens Spitzenklubs auf dem Transfermarkt einen überraschenden Schritt machen. Laut Tuttosport erwägen Milan und Juventus, Spieler zu tauschen, die in ihren Plänen keine Rolle mehr spielen. Der mögliche Deal könnte den bei den beiden Großklubs als überzählig geltenden Fußballern die Chance auf einen Neustart ihrer Karriere geben. Goal.com berichtet .

Beide Klubs haben derzeit zahlreiche Spieler im Kader, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Startelf stehen. Bei Milan gehört Youssouf Fofana ebenso wenig zu den Zukunftsplänen des Trainers wie Nico González bei Juventus. Je näher die letzten Tage des Transferfensters rücken, desto mehr verändert sich die Situation um diese Spieler und wird zu einer attraktiven Möglichkeit für rivalisierende Klubs.

Ein neuer Kandidat für Mittelfeld und Defensive

Juventus-Trainer Luciano Spalletti fordert für jede Position zwei gleichwertige Spieler und will im Team ein gesundes Konkurrenzumfeld schaffen. Der Klub aus Turin sucht seit Langem nach einem körperlich starken zentralen Mittelfeldspieler, der vor der Abwehr agiert und gegnerische Angriffe unterbindet. Auf der Suche nach einem passenden Partner oder Konkurrenten für Manuel Locatelli und Khephren Thuram hatte der Klub zunächst Franck Kessié als bevorzugte Option betrachtet.

Nachdem Youssouf Fofana jedoch auf Milans Verkaufsliste gesetzt worden war, nahmen seine Berater umgehend Kontakt zur Juventus-Führung auf und boten den ehemaligen Monaco-Mittelfeldspieler dem Klub aus Turin an. Fofanas körperliche Fähigkeiten und seine Entschlossenheit im Mittelfeld sollen Spallettis Anforderungen perfekt entsprechen.

Eine Option für Milan zur Verstärkung der Offensive

Milan plant seinerseits, das offensive Mittelfeld und die Position hinter Gonçalo Ramos grundlegend zu erneuern. Bislang scheint nur Pulisics Verbleib sicher zu sein, während Loftus-Cheek als vielseitiger Spieler eingeschätzt wird. Da Nkunku und Leão den Klub möglicherweise verlassen, benötigen die Rossoneri jedoch umgehend neue Optionen. Besonders groß ist der Bedarf an einem wendigen Linksfuß.

In dieser Situation rückte Nico González in den Fokus von Milan. Nach seiner Rückkehr von seiner Leihe bei Atlético Madrid hatte der Spieler offen erklärt, dass er nicht beim Klub aus Turin bleiben und zu Diego Simeones Mannschaft zurückkehren wolle. Seine Berater boten ihn dennoch Milan an, und die Rossoneri erteilten dieser Option keine klare Absage.

Derzeit bleibt ein Tausch von Youssouf Fofana und Nico González lediglich eine Transferidee. Die Frage der unterschiedlichen Marktwerte der Spieler muss noch geklärt werden, allerdings ist der Abstand zwischen den beiden Klubs nicht besonders groß. Da nur noch wenig Zeit bis zum Ende des Transferfensters bleibt, könnte dieser direkte Tausch durchaus Realität werden.